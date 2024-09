¿Trabajar 39 horas a la semana por 600 euros? La oferta de hostelería que incendia las redes

España es el país de los bares, y es que hay miles de estos establecimientos que se vuelven el punto de encuentro de muchas personas para tomar algo con amigos o comer en familia. Por tanto, no es de extrañar que en nuestro país, la hostelería agrupe a más de 1,7 millones de trabajadores, es decir, casi uno de cada diez ocupados. Pese a ello, uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta este sector es la falta de personal. Y es que ofertas de empleo con jornadas de más de ocho horas o salarios que no llegan ni al mínimo establecido por ley hacen que cada vez menos personas quieran trabajar como camarero.

La popular cuenta de X (antes Twitter), SoyCamarero, ha traído a las redes una nueva polémica al compartir una oferta de trabajo en Lorca (Murcia): "Vaya ofertón...y la gente sin querer trabajar".

La oferta en cuestión ofrece un empleo de camarero de lunes a sábado de 12:30 a 19:00 horas y el trabajo consiste en dar apoyo de servicio de mesas y barra, así como limpiar los platos, las mesas y, en general, el establecimiento para cerrar después de las comidas. "Buscamos una persona seria y responsable con ganas de trabajar y aprender. Que sea una persona activa y ardilosa (astuta) para restaurante de menús en el bar de la zona del centro comercial de Lorca", explicaba el empleador.

El problema de esta oferta de empleo reside en el salario. Y es que por 39 horas de trabajo a la semana el empleador ofrece un sueldo "para comenzar" de 600 euros, que podrá ajustarse en función de la valía del trabajador y según como se desenvuelva en el puesto. Esta cifra se sitúa muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año se establece en los 1.134 euros brutos al mes distribuidos en 14 pagas, algo que es ilegal.

"950 euros, más no puedo"

No obstante, esta no es la única oferta en el sector de la hostelería con unas condiciones laborales que dejan mucho que desear. Esta misma cuenta ha denunciado el caso de otro empleador que ofrecía un trabajo de unas siete u ocho horas diarias de lunes a viernes y de hasta diez horas al día los fines de semana por un salario 950 euros al mes: "No puedo subir más".

Ante esta oferta, el trabajador le dijo que era "muy poco dinero": "Si pago 700 de deuda al mes, con 200 euros no puedo vivir", explicaba. Por esto, le pedía que le subiera el sueldo, como mínimo a 1.100 euros al mes, a pesar de que este siguiera por debajo del salario mínimo aprobado por el Gobierno –1.134 euros mensuales–.

El empleador aseguró que eso no lo cobraba ni un "maître" en el barrio de la judería (Córdoba), que es "donde mejor pagan" y que en un establecimiento de la zona, los empleados cobraban algo más de 1.200 euros por trabajar, por lo menos, 11 horas diarias.

Como no, algunos usuarios de la plataforma mostraron su indignación ante esta oferta de trabajo: "Si el dueño de un negocio necesita ayuda y no puede pagar el SMI, lo que necesita no es un trabajador sino un socio y/o replantearse su modelo empresarial. Así de claro"; "qué triste que haya que negociar un sueldo como si se estuviera en la casa de empeños" o "luego dirán que "no encontramos camareros" cuando ofrecen una miseria como sueldo echando el máximo de horas posible", fueron algunas de las muchas críticas que recibió.