Trabajar 48 horas a la semana por 800 euros, la última polémica destapada por SoyCamarero: "Tú quieres esclavos, no trabajadores"

La escasez de trabajadores es un problema real que afecta a muchos sectores en nuestro país, en especial, a la hostelería. No obstante, este escenario no es de extrañar, puesto que cada vez son más las ofertas laborales de restauración que presentan jornadas diarias de más de ocho horas, salarios que no llegan ni al mínimo establecido por ley o unas condiciones laborales que dejan mucho que desear. Todo ello hace que cada vez más personas rechacen trabajar como camareros, lo que agrava la problemática actual a la que se enfrenta la hostelería.

Una de las últimas ofertas de trabajo que ha denunciado la cuenta de X (antes Twitter) SoyCamarero, consiste en un sueldo de 800 eurostrabajando 48 horas a la semana: "Pero es que la gente no quiere trabajar...".

El empleador explica en la conversación de WhatsApp que el trabajo en la cafetería sería de martes a domingo de 16:00 horas hasta las 00:00 horas de la noche, es decir, unas ocho horas diarias durante seis días a la semana. A cambio, este ofrece un salario de 800 euros –unos cuatro euros la hora–, que, en caso de que funcione bien el negocio y "haya caja", este subirá y se pagará más: "Eso ya depende de ti". Esta cifra se sitúa muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año se establece en los 1.134 euros brutos al mes distribuidos en 14 pagas, algo que es ilegal.

"Al final yo echo mis horas igual, si tú haces más o menos caja no es mi problema, mi trabajo lo hago", responde indignado el trabajador. Además le recrimina: "¿Tú de verdad como jefe ves eso bien?".

Ante esta respuesta, el hostelero intenta excusarse con que no lleva mucho tiempo abierto y que va a empezar nuevo en el negocio, por lo que, eso es lo que puede permitirse pagar de primeras.

"Lo respeto, pero no lo comparto, conmigo no cuentes. Me parece una falta de respeto que pagues eso a cualquier persona que trabaje contigo. Tú quieres esclavos, no trabajadores", recrimina el trabajador.

Asimismo, el trabajador critica que "luego os quejáis de que no hay trabajadores. No hay por eso mismo, porque pagáis una basura", a lo que el empleador le responde: "o a lo mejor no te gusta el trabajo".

Indignación en redes

Como era de esperar, esta oferta causó indignación entre los usuarios de la red social X. "Si no puedes cumplir la ley, quizás no deberías ni empezar", "Voy a empezar un negocio y no puedo pagar más…O bien no te has pensado muy bien lo de montar un negocio o bien crees que el resto de gente no ha de vivir dignamente. En ambos casos, mal"; o "Si no puedes hacer todo el trabajo sólo pero tampoco puedes pagar un sueldo, la solución es buscar un socio", han sido algunas de las muchas críticas que ha recibido esta oferta.

Asimismo, otro de los usuarios criticaba lo siguiente: "Quizás los nuevos emprendedores deberían entender al hacer sus cálculos que si al arrendatario le tienes que pagar lo que corresponde, al proveedor lo que corresponde y a la empresa de electricidad lo que corresponde… Al trabajador también hay que pagarle lo que corresponde hagan la caja que hagan".