Trabajo y agentes sociales se reúnen este miércoles para cerrar la subida del SMI de 2025 y compensar su caída

El Ministerio de Trabajo volverá a reunirse el próximo miércoles con sindicatos y empresarios para cerrar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025, que el Gobierno quiere situar en 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más al mes que el SMI de 2024 o, lo que es lo mismo, un 4,4% más.

Sobre la mesa se han presentado, por parte de los agentes sociales, dos propuestas: CC OO y UGT quieren una subida superior al 5,8%, hasta situar el SMI en 1.200 euros mensuales, y CEOE ha planteado un incremento del 3%, hasta los 1.168 euros, siguiendo la estela de lo pactado con los sindicatos en el Acuerdo de Negociación Colectiva 2023-2025.

El acuerdo a tres bandas parece muy complicado, pues tanto Trabajo como los sindicatos consideran que la patronal se ha quedado corta en su propuesta y que ese 3% de incremento no lleva el SMI al porcentaje del 60% del salario medio que determina la Carta Social Europea.

Así las cosas, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz no va a ir más allá de este miércoles para decidir cuánto subirá el SMI de 2025. Será, por tanto, la reunión definitiva, máxime tras la caída del decreto ómnibus en el Congreso, donde se prorrogaba el SMI de 2024 (1.134 euros al mes).

Con la derogación de este decreto, el salario mínimo ha vuelto a su valor de 2023 (1.080 euros mensuales), aunque Trabajo ha dictado una instrucción para que ninguna empresa pueda pagar menos del SMI de 2024 tanto en contratos nuevos como antiguos. La Inspección vigilará que esto sea así e impondrá sanciones si se incumple. Pese a esta instrucción, Trabajo quiere aprobar el nuevo SMI de 2025 lo antes posible, para que entre en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

La propuesta que ha llevado la patronal a la mesa elevaría el SMI a 1.168 euros, es decir, 34 euros más al mes. También ha reclamado indexar el alza del SMI a los contratos públicos y ayudas para el sector del campo. Aunque Trabajo ha valorado que la CEOE haya movido ficha en esta negociación, considera que la subida propuesta, del 3%, es insuficiente y le ha pedido "más ambición" en los números.

"Vamos a esperar a una próxima reunión (la de este miércoles) para ver si estas condiciones que pone la patronal, o la propia cifra, podrían moverse en algún sentido para poder buscar un acuerdo con las organizaciones sindicales", señaló el pasado miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que cree, si se alcanza un acuerdo sobre el alza con CEOE y Cepyme, sus otras demandas no "deberían ser un grave problema" para un pacto tripartito. El SMI lo perciben en torno a 2,5 millones de personas en España, de las que el 65% son mujeres y casi el 26% son jóvenes de entre 16 y 25 años, según el Ministerio.

Sindicatos quieren un acuerdo este miércoles

Por su parte, CCOO y UGT quieren alcanzar un acuerdo el próximo miércoles para causar los "mínimos problemas" a los trabajadores tras la caída del decreto ómnibus. Aunque valoran de manera positiva la propuesta de CEOE, entienden que "está lejos" de las pretensiones de los sindicatos, que proponen situar el SMI en unos 1.200 euros al mes para cumplir con el 60% del salario medio de la Carta Social Europea.

Los sindicatos quieren que se aclare además si el SMI quedará o no exento del IRPF y abordar la compensación y los pluses salariales para que no acaben siendo absorbidos por el alza del SMI. CC OO y UGT intentarán alcanzar un acuerdo lo antes posible, pero han advertido de que "la prisa no irá en detrimento de no mejorar las condiciones del salario mínimo interprofesional".