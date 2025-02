Los «trumpazos» y Musk

Cuando se tienen dos gallos en el mismo corral es habitual que se produzcan peleas por el territorio y por el liderazgo. Esas peleas pueden ser peligrosas tanto para los dos gallos como para los otros animales que se encuentran en el mismo corral. Un refrán popular español resume la situación de forma gráfica diciendo que dos gallos no pueden vivir en el mismo corral. Por eso no veo yo que el presidente de Estados Unidos, Trump, y su mano derecha, o lo que sea, Elon Musk, vayan a aguantar mucho tiempo juntos, salvo que su sindicato de intereses sea muy, pero que muy fuerte, algo que por el momento desconocemos. No veo a Trump soportando a Musk mucho tiempo y viceversa. Una de las claves ahora mismo es saber cuánto tiempo durará esa «entente» de forma cordial. Dudo mucho que haya alguien en el mundo que lo sepa. Y la otra clave para la que me gustaría tener respuesta es conocer cuál será el motivo de su ruptura, porque llegar, llegará.

Mientras tanto, Trump se ha puesto a repartir «trumpazos» en forma de aranceles a diestro y siniestro. Desconozco también si su intención última es aplicarlos realmente o se conforma con utilizarlos como arma de presión para obtener algunas medidas que él quiere, como ha sido el caso de México, que ha reforzado el control de sus fronteras. En cualquier caso, sus anuncios han servido para que los afectados, en este caso China, anuncien a la vez represalias. Los de Pekín también han dicho que recurrirán a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero esta organización se encuentra desde hace unos cuantos años, el anterior mandato de Trump, en la UVI y con respiración asistida. Su Órgano de Solución de Diferencias, encargado de arbitrar en los conflictos entre los miembros, está sin el número de jueces necesarios para ejercer su misión, porque Trump puso a la proa a la OMC, sin que Biden, durante sus cuatro años en la Casa Blanca, hiciese algo para solucionar este problema. Conclusión, la fase de multilateralismo comercial ha entrado en una fase de mayor hibernación, si cabe. Se avecinan tiempos difíciles para el comercio mundial y la llamada globalización. Lo que suceda dependerá en gran parte de lo que dure la entente entre Trump y Musk.