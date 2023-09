El turismo, ante un futuro incierto: menos gasto de los visitantes extranjeros y estancias más cortas

El turismo ha vuelto por sus fueros. Tras superar la debacle del coronavirus, el sector funciona de nuevo a pleno rendimiento. En 2021 todavía representaba en torno al 8% del PIB (en 2020 cayó hasta el 5,8%), peroen 2022 ya superó el 12%, según Exceltur. También de acuerdo con esta asociación que reúne a las compañías turísticas españolas más relevantes, en 2023 el PIB turístico crecerá, en términos nominales, el 9,4% respecto a 2019 (superando los 172.000 millones de euros), si bien en términos reales cerrará el año casi dos puntos porcentuales por debajo. No obstante, otras fuentes estiman para 2023 un aumento real del PIB turístico respecto al año anterior a la pandemia.

Pero detrás de todas estas excelentes cifras, empieza a haber movimientos. Cambios en los hábitos de los turistas que dibujan un futuro rodeado de cierta incertidumbre, según advierte Funcas.

Como motivo del día mundial del turismo, la Fundación de las Cajas de Ahorros ha elaborado un informe titulado «El turismo español supera la pandemia, pero se enfrenta a indicios de cambio en los patrones de comportamiento» en el que advierte de cambios en los comportamientos de los turistas que pueden comprometer a un sector vital para la economía.

Menos dinero y días

En primer lugar, apunta a que hay «indicios de ajustes de gasto turístico por persona y de cambios en el patrón temporal de consumo que, unidos a las poco favorables perspectivas macroeconómicas en Europa», introducen incertidumbre. El sector, según Funcas, ya ha manifestado que ve con inquietud el futuro próximo por las perspectivas de desaceleración de la economía europea, la creciente competitividad del mercado turístico internacional y posibles cambios en los comportamientos de los turistas que afectarían a la demanda de servicios, además de mayores costes para adaptarse a las exigencias de Bruselas en materia de transición ecológica.

Funcas destaca que uno de esos cambios se refiere a los países emisores. Hasta julio de 2019 y en los mismos meses de 2023, descendió el número de turistas procedentes de Reino Unido, Alemania y los países nórdicos, que son los que, de media, gastan más.

Otro cambio que merece la atención de Funcas es el relativo a la duración de las estancias de los turistas internacionales. Las de dos semanas, avisa, se han reducido en favor de otras más breves, de 4 a 7 días. De consolidarse esta tendencia al acortamiento de las estancias, Funcas avisa de que podría contrarrestar el efecto positivo de la recuperación en el número de viajes sobre los ingresos totales del sector, toda vez que las estancias más cortas suponen, en general, gastos más moderados.

Turismo nacional

En cuanto al turismo nacional, Funcas destaca que los datos evidencian que tanto el impacto de 2020 como la posterior recuperación han seguido una pauta diferente. Durante 2020, los viajes turísticos interiores de los residentes en España disminuyeron, pero mucho menos que los internacionales, ya que los turistas nacionales no se vieron afectados por las restricciones de movilidad entre países. No obstante, hasta el tercer trimestre de 2021, el número de viajes de turismo nacional no igualó las cifras de 2019. Los datos también indican comportamientos que afectan a la estacionalidad. Si bien el número de viajes nacionales durante el verano se ha recuperado, el análisis avisa de que no ocurre lo mismo con los viajes fuera de la época estival, que siguen por debajo de los registrados en 2019. En cuanto a la duración media, se detecta un leve aumento de la estancia, entre el 3% y el 6%, según el mes.