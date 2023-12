Última llamada para ahorrar 4.000 euros en la declaración de la Renta

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es la figura tributaria que más engorda las arcas del Estado. A cierre de 2022, la recaudación por IRPF rompió todos los registros históricos al superar la barrera de los 100.000 millones de euros. Desde 2007, antes de la crisis financiera, con unos sueldos –descontada la inflación– similares a los actuales, la recaudación por IRPF ha aumentado en más de 100.000 millones de euros. Sin embargo, hay fórmulas para tratar de esquivar el voraz apetito del Fisco o al menos para sacar el máximo partido a las deducciones antes de que acabe el ejercicio fiscal de 2023, sobre el que, en la próxima primavera rendiremos cuentas en la Renta.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han emitido durante el mes de diciembre varios consejos para reducir al máximo la cantidad de impuestos a pagar en el IRPF de 2023 antes de que acabe el actual ejercicio fiscal. Aumentar las aportaciones a planes de pensiones, mejorar la eficiencia energética de la vivienda, planificar la venta de acciones o invertir en una nueva empresa son algunos de ellos.

Según los cálculos de Gestha, cada contribuyente puede ahorrar hasta 4.277 euros de media en la declaración de la Renta que se presentará el año que viene, pero hay una gran brecha entre el ahorro que pueden conseguir los contribuyentes en función de sus ingresos. El sindicato advierte de que las mayores ventajas fiscales se concentran en los contribuyentes con sueldos y patrimonios más altos. Mientras que las personas con ingresos superiores a los 600.000 euros al año podrán maximizar las ventajas fiscales adicionalmente en 40.378 euros, para las personas con rendimientos anuales inferiores a 21.000 euros el aumento de sus ventajas fiscales tan solo llega a los 1.820 euros.

Las personas que declararon ingresar más de 60.000 euros –el 4,7% de los declarantes–, acumularon el 16,4% de las deducciones en cuota, ahorrándose 539 millones en la declaración de 2021. En cambio, los contribuyentes con menores rentas suelen aprovechar las deducciones al alquiler autonómicas o la estatal transitoria, si el contrato de alquiler es anterior a 2015, pero en la práctica estas deducciones no operan por la ausencia o la baja cuantía de sus

retenciones.

Los contribuyentes también deben conocer un cambio clave que afecta a los límites que obligan a declarar, sobre todo, si han cambiado de trabajo durante este año. En concreto, los contribuyentes que ganen menos de 22.000 euros anuales de rentas del trabajo procedentes de un solo pagador no están obligados a presentar la declaración de la Renta, como venía siendo habitual, pero el límite en el caso de tener dos pagadores aumentará.

El año pasado, el Gobierno elevó de 14.000 a 15.000 euros el mínimo exento de tributación en el IRPF, lo que implica que por debajo de 15.000 no hay que pagar IRPF, ni vía retenciones ni como resultado de la declaración. Por correlación, esto afecta a los contribuyentes con dos pagadores que cobren más de 1.500 euros a partir del segundo pagador, que estarán obligados a declarar cuando sus ingresos superen los 15.000 euros en lugar de los 14.000. En cambio, los contribuyentes que tengan más de un pagador y no sobrepasen esos 1.500 euros no estarán obligados a declarar hasta los 22.000 euros, el límite general, como hasta ahora.

Aunque el mínimo exento de tributación sí subió con efecto retroactivo, el incremento del límite exento para declarar no fue aplicable en la declaración de la Renta de 2022, la que se presentó en 2023, pero sí se hará efectivo en la declaración correspondiente al ejercicio fiscal actual, que se presentará entre los meses de abril y junio de 2024.

Vehículo eléctrico

Los contribuyentes que hayan comprado un vehículo eléctrico nuevo a partir del 30 de junio de este año y lo hayan matriculado antes del 1 de enero de 2024, se podrán deducir en la próxima declaración el 15% de su valor –incluidos gastos e impuestos– sobre un máximo de 20.000 euros. La deducción se aplica en los modelos con un precio que no supere el importe máximo establecido para el plan MOVES III y solo si se destinan a uso particular.

Planes de pensiones

La aportación máxima a los planes de pensiones individuales se mantiene en 1.500 euros (que bajó de 8.000 euros a 2.000 euros en 2021 y a 1.500 euros en 2022) o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, aunque con la posibilidad de incrementar las aportaciones hasta en 8.500 euros más por aportaciones a planes de pensiones empresariales. Se recomienda, pues, aprovechar la recta final del año para hacer aportaciones hasta agotar el límite.

Donativos e ideología política

Los contribuyentes podrán deducirse las donaciones a ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, sobre todo si se hacen siempre a las mismas entidades. Se aplica una deducción del 80% por los primeros 150 euros, y un 35% a partir de esta cantidad, o incluso un 40% si en los dos años anteriores se hubieran hecho donaciones a esa misma entidad por un importe igual o superior cada año respecto del anterior, con un límite del 10% de la base liquidable.

Las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos pueden reportar al contribuyente algún beneficio adicional, ya que suponen una deducción del 20%, limitada a una base máxima de 600 euros. En paralelo, las cuotas sindicales y de colegios profesionales deducen de los rendimientos del trabajo –si bien las últimas con un límite de 500 euros–, así como los gastos de defensa jurídica de litigios en la relación laboral con un tope de 300 euros al año.

Deducciones de vivienda

Quienes compraron su vivienda habitual de forma financiada antes del 1 de enero de 2013 podrán aplicar una deducción del 15% sobre lo que hayan pagado en 2023 por el préstamo, hasta un máximo de 9.040 euros anuales por declaración. Teniendo en cuenta este límite, y dado el encarecimiento del euríbor, puede resultar interesante realizar un pago adicional -de 4.960 euros de media- para amortizar parcialmente la hipoteca antes de que finalice el año para reducir la factura fiscal en 744 euros adicionales. Además, algunas regiones tienen establecidas otras deducciones en vivienda habitual, que no deben olvidarse.

Para quienes hayan vendido su casa este año, las ganancias obtenidas tributarán en la próxima declaración de la Renta, en función de su cuantía, entre el 19% y el nuevo tipo del 28% para rentas de ahorro y ganancias superiores a 300.000 euros, que entró en vigor en 2023. No obstante, los técnicos señalan que si se reinvierte total o parcialmente el importe en otra vivienda de carácter habitual será posible neutralizar este pago.

Los mayores de 65 años están excluidos de tributar las ganancias por la venta de la vivienda habitual. También están exentos los dependientes severos o grandes dependientes. Asimismo, estas personas están exentas de tributar por la transmisión de cualquier otro bien o derecho, hasta un límite máximo de 240.000 euros, siempre que con el importe total se constituya en un plazo de seis meses una renta vitalicia asegurada.

Compensar pérdidas

Ser inversor en Bolsa no solo puede generar ganancias, sino también pérdidas. Por eso, Gestha avisa de que el final de año es un buen momento para hacer cuentas y compensar las pérdidas generadas en un fondo de inversión, acciones o derivados financieros con las ganancias patrimoniales obtenidas.

Planificar la venta de acciones

Los contribuyentes que prevean que sus rendimientos netos del trabajo serán inferiores a 19.747,5 euros (antes solo era para los inferiores a 16.825 euros) deben vigilar, en la medida de lo posible, que no tengan rentas de otro tipo, como ganancias patrimoniales por venta de acciones o rentas por alquileres de inmuebles, superiores a 6.500 euros, ya que en dicho caso perderían la reducción de rendimientos del trabajo que puede llegar hasta los 6.498 euros (antes el máximo era de 5.565 euros). Esto afecta también a la venta de acciones.

Apoyar el emprendimiento

El cambio más importante de 2023 se ha producido en esta deducción para amigos y familiares de tercer grado de los emprendedores, que aumenta al 50% (antes era un 30%) de la inversión en la cuota estatal del IRPF al suscribir las acciones o participaciones de una sociedad nueva o reciente creación. La base máxima de la deducción se amplía a 100.000 euros anuales (antes era 60.000 euros).

Trabajo en el extranjero

Los técnico de Hacienda recuerdan que los rendimientos que se han obtenido por los trabajos realizados para empresas radicadas en el extranjero están exentos de tributación con un límite máximo de 60.100 euros anuales en el territorio común, siempre y cuando en el territorio en el que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF.

Obras de mejora de eficiencia

Son tres importantes deducciones, vigentes desde el 6 de octubre de 2021 con carácter temporal de 2021 a 2023, para obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas habituales, alquiladas o en expectativa de alquiler si se alquilan antes del 31 de diciembre de 2024.

Deducciones al alquiler para propietarios

Aquellos propietarios que alquilen su vivienda podrán deducirse los gastos como el IBI, anuncios, agencia inmobiliaria, seguros, comunidad y reparaciones. Si con la proximidad del fin de año se observa que el rendimiento será positivo, el contribuyente podrá adelantar a diciembre algunos gastos deducibles para rebajar la cuota fiscal en la declaración de la Renta del año que viene.