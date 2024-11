Última oportunidad para subrogar la hipoteca gratis: ¿cuánto costará en 2025?

La subrogación hipotecaria es un procedimiento que consiste en modificar las condiciones iniciales en las que se firmó dicha hipoteca, por lo que se cambia la hipoteca de un banco a otro en el que se puedan negociar aspectos como las comisiones o los tipos de interés. Durante 2023, el Gobierno implementó el Código de Buenas Prácticas, suprimiendo las comisiones por los cambios de hipotecas variables a fijas o mixtas; y a finales del año pasado, el Ejecutivo decidió prorrogar dicha prohibición hasta 2024 para facilitar el cambio del préstamo hipotecario a aquellos que vieron cómo las cuotas se incrementaban por la subida del euríbor. No obstante, "todo parece indicar que el Gobierno central no alargará más el Código de Buenas Prácticas aprobado a finales de 2022", sostiene el asesor financiero iAhorro.

El índice al que están referenciados la mayoría de préstamos para la compra de vivienda a tipo variable en España registró su dato máximo de los últimos años en octubre de 2023 al alcanzar los 4,160%. Sin embargo, justo un año después, este se ha reducido hasta el 2,691%. Por tanto, los hipotecados a tipo variable ya están viendo reducidas sus cuotas mensuales, a pesar de que no compensan las subidas registradas en 2022 y 2023.

"El euríbor está en una clara fase de descenso y no creemos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vaya a alargar más esta medida; ya ha estado vigente dos años. Es cierto que, en 2023, por estas fechas, tampoco sabíamos si iba a ampliarla o no a 2024 y finalmente así fue, pero la situación de aquel momento era mucho peor que la actual. Por tanto, es probable que no se alargue más", prevé el director de hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli.

Por consiguiente, Colombelli considera que aquellos que estén dudando en cambiar su hipoteca variable, ahora es el "mejor momento" y el proceso les saldrá "prácticamente gratis", puesto que solo tendrán que abonar la tasación de la vivienda, que supone unos 400 euros.

¿Cuánto cuesta hacer una subrogación de hipoteca?

La subrogación hipotecaria se puede realizar siempre que el hipotecado encuentre condiciones mejores que las firmadas y en una entidad diferente a la suya. "El principal aliciente a la hora de hacer una subrogación es el ahorro en la cuota mensual que le puede suponer al hipotecado hacer el cambio", sostiene el portavoz del asesor hipotecario.

La Moncloa informó en una nota de prensa emitida a finales de 2023 que "una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos". Una persona que todavía tenga pendiente una deuda con el banco de 200.000 euros de hipoteca tendría que abonar 100 euros a modo de comisión por subrogación para poder hacer el cambio de variable a fija o mixta además de los 400 euros de la tasación de la vivienda. Así el coste de subrogar su hipoteca rondaría los 500 euros.