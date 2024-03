Así es como puede pagar la hipoteca en menos tiempo

El préstamo hipotecario "nos permite disponer de una importante cantidad de dinero, habitualmente, para comprar una vivienda o rehabilitarla", tal y como explican desde el Banco de España (BdE). Este crédito lo concederá la entidad prestamista a cambio de que se devuelva a largo plazo, pagando una serie de intereses.

El plazo de amortización de una hipoteca es el tiempo durante el cual el titular está pagando las cuotas hasta devolver el capital prestado además de los intereses . Este suele ser de 10, 15, 20, 25, 30 o 40 años, plazo que elige el prestatario y cuanto mayor sea, más elevado será el interés. No obstante, tener un periodo de amortización concreto no implica que no se pueda pagar la hipoteca en menos tiempo.

Amortización anticipada por plazo

"La amortización anticipada por plazo consiste en reducir el tiempo en el que vamos a pagar la hipoteca. Esto significa que si nos quedan 20 años para terminar de pagar el préstamo podemos reducirlo a 15 o 10 años. Todo dependerá del capital que aportemos para esta operación", sostiene el asesor financiero iAhorro.

Al reducir el plazo de devolución también diminuirá el interés total que se pagará durante la vida total del préstamo, sin embargo, el prestatario deberá analizar previamente su capacidad económica. Aunque esta operación se puede hacer siempre que el prestatario quiera, algunos bancos suelen aplicar una comisión por amortización anticipada:

Hipoteca fija : si la amortización se produce durante los diez primeros años de vida del préstamo, la comisión será de hasta un 2%, mientras que si se produce después, será del 1,50% del capital amortizado.

: si la amortización se produce durante los diez primeros años de vida del préstamo, la comisión será de hasta un 2%, mientras que si se produce después, será del 1,50% del capital amortizado. Hipoteca variable: si se hace dentro de los tres primeros años, la comisión máxima será de un 0,25% del capital amortizado; si se produce dentro de los cinco primeros años de la vida del préstamo, la comisión será del 0,15%; mientras que, si se ejecuta posteriormente no habrá comisión.

Cambiar las condiciones del préstamo

Otra de las alternativas para terminar de pagar la hipoteca antes de tiempo será modificar la hipoteca para reducir el periodo de amortización: