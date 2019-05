Unai Sordo: "Sánchez ya no puede alegar su minoría para corregir la reforma laboral"

– ¿Le gustaría un pacto PSOE-Podemos?

– Nos interesa un programa progresista de izquierdas. Que se pacten una serie de medidas destinadas a corregir las profundas desigualdades que existen. Y esto pasa por un acuerdo estable entre PSOE y Podemos.

– Han presionado hasta hace unas semanas para que Sánchez tumbara por decreto la reforma laboral. No lo lograron. ¿Es el objetivo número uno?

– El PSOE de Sánchez siempre ha alegado que con 84 escaños tenía una mayoría muy precaria para modificar la reforma laboral o para no modificar la reforma de las pensiones. Ahora ha cambiado esa situación y ni siquiera tendría que recurrir a los votos del independentismo catalán para abordar esas reformas. Pero quiero aclarar que ahora no estamos en una Legislatura casi de transición. Tenemos cuatro años por delante. Por tanto, no se puede reducir todo a la corrección de la reforma laboral y de las pensiones sino que hay que poner en pie políticas industriales, de digitalización y de formación que requieren altura de miras y consolidar acuerdos que den estabilidad a la Legislatura. No sería bueno estar todo el día con zigzagueos políticos para sacar «acuerditos».

– ¿Esa urgencia se traslada ahora a la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores?

– Son dos asuntos que tienen que ir enlazados. Se debe abordar una reforma en profundidad del Estatuto de los Trabajadores teniendo en cuenta lo que ha cambiado el entorno laboral desde que se promulgó en los años 80. Hay que abordarlo con una visión política amplia y con la aportación de la CEOE. En las políticas estratégicas, que no son para un año o dos sino para dos décadas, claro que hay que abrir el abanico. Pero se da sentido a un nuevo Estatuto si se corrigen los efectos más perniciosos de las dos últimas reformas laborales, que nos están mediatizando muchísimo la negociación de los convenios colectivos.

– ¿Ese nuevo Estatuto de los Trabajadores debería redactarse con el acuerdo de todas las fuerzas políticas?

– A veces se utilizan expresiones muy pretenciosas. Si de verdad se afronta una revisión en profundidad del Estatuto de los Trabajadores no se puede hacer sin contar con todo el mundo.

– ¿Cuáles van a ser sus primeras demandas?

– Hay que recuperar un marco de concertación social para que aquellas cuestiones que se negocien entre empresarios y sindicatos jueguen un papel importante.

– Pero ustedes han estado negociando la modificación in extremis de la reforma laboral, excluyendo a la CEOE.

– No, para nada. Eso es lo que ha dicho la patronal para buscar un relato que explicara su negativa a los acuerdos. Al contrario, ellos han jugado al tacticismo político. Sabían que la Legislatura no tenía mucho recorrido. Pero hace un año, llegamos a acuerdos con la CEOE en subcontratación, ultraactividad y alguna cosa más que constituye la espina dorsal del acuerdo al que luego llegamos nosotros con el Gobierno. En este tránsito es cuando surge la resistencia de la CEOE. Ahora, a tenor de estos resultados electorales, podríamos decirle a la CEOE «os vais a enterar», pero creo en el valor de la autonomía de la negociación colectiva.