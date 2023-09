Un usuario desmonta el tweet de Eduardo Garzón, a favor de prohibir la compra de viviendas a extranjeros: "Andorra no es de la Unión Europea"

En los últimos años, la inversión extranjera en propiedades en Andorra ha aumentado significativamente, reduciendo las opciones de vivienda asequible para los residentes. Para contrarrestar el aumento de los precios, el Consejo General del Principado ha aprobado una moratoria que temporalmente prohibe la compra de propiedades por parte de extranjeros no residentes.

Eduardo Garzón, economista y hermano del ministro de Consumo, Alberto Garzón, no ha tardado en expresar su apoyo a esta medida, recordando que Podemos también propuso implantar una ley para prohibir la compra de vivienda a extranjeros no residentes en Madrid. "Anda, mira; justo lo que nos decían que no se podía hacer", decía en sus redes sociales compartiendo la noticia.

Sin embargo, un usuario de redes sociales le ha recordado un dato importante: "Andorra no es de la Unión Europea" y añadía "nosotros no podemos discriminar a otros ciudadanos de la UE. Gracias". El comentario ha revolucionado la plataforma y otros usuarios con ironía, respondían: "Y otro hilo que le echáis a perder a Garzón...".

Pero, ¿qué implica que Andorra no pertenezca a la UE? Si se quisiera implantar una medida similar en España, como sugirió Podemos y ahora recuerda Garzón, muchas de las ventas no se podrían vetar pues sus ciudadanos pertenecen a países integrados en la Unión Europea.