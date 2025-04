¿Vendes cosas en Wallapop? Estos son los casos en los que deberas declarar tus ventas de segunda mano

La venta de artículos de segunda mano a través de plataformas como Wallapop es una práctica común en España. Sin embargo, es esencial conocer en qué situaciones estas transacciones deben ser declaradas ante la Agencia Tributaria para cumplir con las obligaciones fiscales y evitar posibles sanciones.​

Ventas ocasionales sin ganancia patrimonial

Si eres un particular que vende esporádicamente objetos personales por un importe igual o inferior al precio original de compra, no estás obteniendo una ganancia patrimonial. En estos casos, no es necesario declarar dichas ventas en tu declaración de la renta, ya que no generan un beneficio económico. ​

Ventas con ganancia patrimonial

Cuando vendes un artículo por un precio superior al que pagaste inicialmente, se genera una ganancia patrimonial. Este beneficio debe ser incluido en tu declaración de la renta y tributará según las normativas vigentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es importante calcular la diferencia entre el precio de compra y el de venta para determinar la ganancia obtenida. ​

Actividad habitual o profesional

Si realizas ventas de manera frecuente y con ánimo de lucro, Hacienda puede considerar que estás llevando a cabo una actividad económica. En este escenario, es obligatorio darse de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, declarar las ventas y, en su caso, ingresar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente. Además, las ganancias obtenidas deben ser declaradas en el IRPF como rendimientos de actividades económicas. ​

Nuevas obligaciones para plataformas digitales

Desde el 1 de enero de 2024, con la implementación de la Directiva Europea DAC7, plataformas como Wallapop están obligadas a informar a la Agencia Tributaria sobre los usuarios que superen ciertos umbrales: más de 30 transacciones o ingresos superiores a 2.000 euros en un año natural. Aunque la mayoría de los usuarios no alcanzará estos límites, es fundamental estar al tanto de estas regulaciones para evitar sorpresas fiscales. ​

Vender productos de segunda mano en plataformas digitales puede tener implicaciones fiscales dependiendo de la naturaleza y frecuencia de las transacciones. Es recomendable llevar un registro detallado de las operaciones y, ante cualquier duda, consultar con un asesor fiscal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.​