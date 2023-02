Vodafone lanza la primera red de banda ancha por satélite capaz de conectarse a un móvil estándar

El Mobile World Congress (MWC) 2023 regresa este lunes a Barcelona para dar a conocer las grandes innovaciones tecnológicas del año, desde telecomunicaciones, a finanzas, pasando por transporte, energía, educación, salud y otros muchos sectores. Las grandes tecnológicas y start-ups que se darán cita del 27 de febrero al 2 de marzo en la Fira de Barcelona, ubicada en L’Hospitalet de Llobregat, ultiman detalles para recibir a 80.000 asistentes, una cifra aún inferior a los datos prepandemia, pero que sigue al alza desde el regreso del congreso en formato presencial. Según los cálculos de la GSMA, la entidad organizadora, el MWC 2023 tendrá un impacto económico de más de 350 millones de euros, incluyendo la creación de 7.400 empleos temporales.

El mayor congreso tecnológico del mundo da este domingo el pistolezo de salida con la cena inaugural en la que coincidirán el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pero antes de su celebración, a las 13:00h, Vodafone ha dado a conocer su plan para impulsar la primera red de banda ancha móvil por satélite capaz de conectarse a dispositivos móviles estándares para dar servicio a zonas rurales, remotas, marítimas y catastróficas con AST SpaceMobile.

A las puertas del encuentro empresarial más importante del sector tecnológico, Vodafone ha comunicado su intención de iniciar este verano una serie de proyectos piloto para probar los servicios de voz y datos por satélite con AST SpaceMobile, probablemente en el ámbito marítimo. Estos pilotos buscan verificar el primer servicio de banda ancha móvil con 5G, 4G y 2G vía satélite de Europa que proporcionará conectividad a los usuarios directamente con los teléfonos móviles que tienen en sus bolsillos sin necesidad de realizar modificaciones o usar dispositivos adicionales, diferenciándose así de la mayoría de las soluciones existentes que proporcionan conectividad desde satélites.

Esta innovadora tecnología, de la que Vodafone es uno de los principales inversores, cuenta ya con más de 200.000 solicitudes de patente y tiene como principal objetivo proporcionar conectividad a los usuarios desde el espacio a velocidades de banda ancha independientemente de su ubicación, incluyendo zonas rurales, marítimas, aéreas o de difícil acceso, permitiendo además proporcionar comunicaciones en caso de emergencias, desastres naturales o humanitarios, como el ocurrido recientemente en Turquía y Siria.

Scott Wisniewski, director de estrategia de AST SpaceMobile, ha explicado este domingo que la nueva red está basada en una arquitectura de conexión "híbrida", que mimetiza "sin fisuras" el satélite con el sistema de telefonía móvil habitual, algo novedoso respecto a las comunicaciones en el espacio. El ejecutivo estadounidense explicó que es la primera vez que se testa una red móvil de esta naturaleza, y hasta ahora los precedentes eran solo envío de SMS y comunicaciones puntuales.

La vocación de este sistema no es minoritaria ni elitista, Vodafone quiere hacerlo llegar a toda la población, algo que será posible a partir de 2024. Este año AST SpaceMobile tiene previsto desplegar cinco satélites, a los que se sumarán decenas en 2024, por lo que al fin de ese periodo se podrá ofrecer servicio continuo para los casos de uso previsto. Vodafone ya ha iniciado conversaciones con el Gobierno para dar solidez al proyecto y está comenzando a definir el modelo de negocio..

Vodafone coordinaría el tráfico en el Mediterráneo

Una vez esté operativo este servicio, la huella de cobertura terrestre actual en España podría aumentar hasta el 95% aprovechando esta innovadora tecnología satelital, dando servicio a unos 200.000 nuevos potenciales clientes. Está previsto que la conectividad por satélite proporcione llamadas de voz, mensajería, servicio de emergencia, conexión a Internet de banda ancha y servicios de Internet de las cosas (IoT). Además, esta arquitectura de red está diseñada para permitir que los dispositivos móviles cambien entre redes espaciales y terrestres de forma automática para el usuario final, eliminando las brechas de cobertura, lo que supone una ventaja competitiva para el operador.

Por su parte, AST SpaceMobile prevé solicitar el registro de la red satelital que tiene planificada en nuestro país. Está previsto también que el centro de mando para la gestión del tráfico en el Mediterráneo esté ubicado aquí, gestionado por Vodafone España. Asimismo, se espera desplegar un centro de control de satélites en España para optimizar las operaciones de la C2 General flota de satélites y el comando y control en tiempo real, en conexión con los otros centros de control de AST.

Vodafone España contribuirá técnica y operativamente con su experiencia regulatoria para apoyar el despliegue global de SpaceMobile. "Es una solución revolucionaria que podría complementar la cobertura tradicional y que se adapta perfectamente al escenario de hogares y negocios en la España rural. Nuestro propósito es garantizar que todos tengan acceso a los servicios y beneficios de una sociedad digital, sin importar dónde vivan", explica Julia Velasco, directora de Red de Vodafone España.

Durante la rueda de prensa de presentación del proyecto piloto para ofrecer banda ancha por satélite accesible para teléfonos estándar, Velasco dijo que Vodafone no entrará de momento en España en una carrera por el despliegue masivo del 5G 'real', el conocido técnicamente como Stand Alone (SA). Preguntada por los planes de Vodafone para desplegar el 5G 'avanzado', que Orange ya anunció días atrás, Velasco afirmó que "no hay una demanda de particulares de 5G SA, y la empresarial ya la estamos cubriendo".

En cuanto a la lista de proveedores de alto riesgo de 5G que prepara el Gobierno, la directiva de Vodafone manifestó que su grupo ya anunció en 2020 que no contaría con Huawei para su red 'core' en los mercados europeos. En cuanto al despliegue ya existente de 4G, afirmó que "no hay que desmontar nada" en caso de que la lista incluyera al gigante chino.