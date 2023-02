Vodafone lanza tres nuevas tarifas móviles ilimitadas Max con HBO Max, Disney+ o Amazon Prime incluidos

Vodafone suma una novedad para clientes en su cartera de anuncios para el Mobile World Congress 2023. La operadora de telecomunicaciones ha anunciado este lunes, 27 de diciembre, durante la primera jornada del mayor congreso tecnológico del mundo, que a partir del 1 de marzo, comercializará tres nuevas tarifas de sólo móvil, que incluyen una suscripción a una plataforma de streaming: HBO Max, Disney+ o Amazon Prime.

"De esta manera, los clientes contarán con la mejor conectividad móvil gracias a las llamadas ilimitadas y los datos ilimitados a máxima velocidad 5G; y los mejores contenidos de cine y series incluidos en estas plataformas. Todo ello a un precio de 39 euros al mes, más económico que si se contratara la tarifa y la suscripción a una de las plataformas de manera independiente", ha explicado la compañía en un comunicado.

Las tres nuevas opciones entre las que pueden elegir los clientes son:

-Vodafone Ilimitada Max con HBO Max. Esta tarifa incluye datos ilimitados a máxima velocidad 5G, llamadas nacionales ilimitadas, roaming incluido en la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos y suscripción a HBO Max por 39 euros al mes. Además, cabe recordar que Vodafone es el único operador en exclusiva que contiene esta plataforma dentro de su oferta. Con esta opción, los clientes podrán acceder a contenidos como "La Casa del Dragón" o "The Last Of Us".

-Vodafone Ilimitada Max con Disney+. Esta otra alternativa incluye datos ilimitados a máxima velocidad 5G; llamadas nacionales ilimitadas, roaming incluido en la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos y suscripción a Disney+ por 39 euros al mes. Con esta opción, los clientes podrán acceder a contenidos como "Black Panther: Wakanda Forever" o "The Mandalorian T3".

-Vodafone Ilimitada Max con Amazon Prime. Esta última tarifa ofrece datos ilimitados a máxima velocidad 5G; llamadas nacionales ilimitadas, roaming incluido en la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos y suscripción a Prime Video y todas las ventajas de ser Prime por 39€ euros al mes. Con esta opción, los clientes podrán acceder a contenidos como "Sin Huellas", "Una Boda Explosiva" o "Operación Marea Negra T2".

En cuanto a las condiciones, las tres tarifas estarán disponibles tanto para clientes actuales de la compañía como para nuevos clientes, serán incompatibles entre ellas, se comercializarán exclusivamente como línea principal de solo móvil y no llevan asociada permanencia. Una vez formalice la contratación, el cliente recibirá un SMS para activar la suscripción al servicio elegido a través de la web vodafone.es/entretenimiento. El servicio se prestará en la opción sin decodificador y el usuario deberá descargar en su dispositivo la app correspondiente de cada una de las plataformas para disfrutar de los contenidos.