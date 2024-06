“Con vuestro liderazgo, sacáis lo mejor de los empleados”

El pasado 26 de junio tuvo lugar en la sede del periódico LA RAZÓN la celebración de la primera edición de los Premios Ejecutivo del Año, una gala en la que se quiso reconocer el papel destacado que llevan a cabo los directivos en sus empresas, 25 en esta ocasión, comprometidos todos ellos con el crecimiento empresarial, el bienestar de sus empleados, y con garantizar un funcionamiento de las compañías muy alineado con la sostenibilidad, el compromiso social, y el respeto con el medioambiente.

Como pudimos ver con los galardones concedidos, LA RAZÓN quiso dar visibilidad a la labor que realizan los ejecutivos de las empresas, en su mayoría con cargo de directores generales, CEOs o incluso fundadores. Todos ellos son la pieza clave para el buen funcionamiento empresarial, así como para poder mantener a flote los negocios y generar empleo, en un mercado que cada vez se ha vuelto más competitivo, y que ha tenido que combatir a lo largo de los últimos años con crisis económicas y con pandemia.

El acto estuvo presidido por Rocío López-Ibor, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, que no quiso perderse la ocasión para felicitar a los premiados. Previamente, Marina Castaño, encargada de conducir el acto, cedió la palabra al director del periódico, Francisco Marhuenda, quien tuvo unas palabras de bienvenida a todos los asistentes: “Con la celebración de estos premios, hemos querido reconocer la labor que realizan todos ustedes, que lideran las empresas y a los equipos de personas que forman parte de ellas. Aunque el ejecutivo sea excepcional en sus labores, si no tiene un gran equipo humano detrás, no logrará sus fines. Si buscas ser autosuficiente en todo, es evidente que no lograrás alcanzar el éxito empresarial”.

Mérito y capacidad de esfuerzo

Marhuenda destacó que es partícipe de las empresas privadas. Algunas públicas es necesario que existan, pero son pocos los ámbitos donde el Estado tiene que tener un papel activo, ya sea en administración local, autonómica o nacional, dentro del terreno empresarial. Lo que sí deben garantizar las administraciones es el marco regulatorio necesario para que los empresarios desarrollen su actividad, la seguridad jurídica para actuar en las situaciones que sean necesarias, como recientemente con el caso de la pandemia para impedir que las empresas se hundan.

En cualquier caso, “el espíritu de emprendimiento es fundamental y básico para que una economía sea productiva y podamos crecer”, añadió Marhuenda, concluyendo con las palabras de “creo en los principios del sentido común y el mérito y la capacidad del esfuerzo que es lo que todos ustedes representan en diferentes ámbitos”.

Tras la intervención del director del periódico, la Consejera Rocío López-Ibor quiso dedicar unas entrañables palabras para felicitar a todos los galardonados de la tarde: “gracias a vuestro ingenio y vocación, y a que aplicáis todos los días la innovación, tenemos un país y una región cada vez más rica y próspera”. Destacó también que en la Comunidad de Madrid se crean más de 81 empresas al día, generando más de 700 empleos diarios, aludiendo a que el pleno empleo es algo que se puede alcanzar en la región de Madrid, y en España si las cosas se hacen bien.

Líderes de equipos

La Consejera aludió a que los ejecutivos tienen un papel muy difícil en su día a día porque tienen que presentar cuenta de resultados y, a su vez, liderar a los equipos. “Los empresarios lleváis existiendo toda una vida, desde el principio de la humanidad, porque sois líderes dirigiendo a todo un equipo de personas de las que tratáis de sacar lo mejor de sí mismos. Se trata de que, con vuestro liderazgo, podáis sacar lo mejor de los empleados”, enfatizó López-Ibor, que instó a que trabajen con la administración para acabar con la tasa de desempleo tan elevada.

“Somos una administración al servicio de las empresas grandes, pequeñas, medianas y autónomos, y nos hemos propuesto eliminar todas las trabas burocráticas para poneros las cosas más fáciles, como ya hemos hecho con la fiscalidad incentivadora”, concluyó la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

Acto seguido, Marina Castaño dio paso a la ceremonia de entrega de premios. Uno a uno, los 25 galardonados de esta edición fueron pasando por el escenario para recoger sus premios y dedicar unas palabras a los asistentes, en líneas generales, de agradecimiento. De hecho, todos ellos coincidieron en afirmar que los premios son compartidos y pertenecen igualmente a las plantillas de empleados, los cuales también han puesto un gran empeño y dedicación. Muchos de ellos también hicieron alusión al papel que juegan los clientes y su confianza con el paso de los años. Algunos de los premiados, además de CEOs y directores generales, también han sido fundadores de su empresa, lo cual tiene doble mérito.

No faltaron tampoco agradecimientos a familiares, esposas e hijos, como fue el caso de José Antonio Méndez Fernández, gerente de Transbagal, que tuvo palabras emocionadas hacia su hija Miriam, presente en los premios. Algo similar le sucedió a Félix Guindulain Busto, presidente de Jofemar que acudió a la cita con la familia al completo. Por todas las horas que el negocio ha restado de poder pasar junto a la familia.

Marco Antonio Fernández Alonso, CEO y Director General de Esnova Racks aludió a la necesidad de apoyar el talento que existe dentro de las organizaciones. “A veces lo buscamos fuera y resulta que lo tenemos dentro”, añadiendo además a que es necesario trabajar la resiliencia porque el cambio tecnológico está por llegar y debe ser un facilitador para combatir los problemas.

Una vez que los 25 ejecutivos premiados recogieron sus respectivos premios, Marina Castaño invitó a los premiados a subir de nuevo al escenario para poner el broche estelar a la que fue la celebración de la I edición de Premios Ejecutivo del Año, dando paso posteriormente a un cóctel distendido servido a todos los presentes.

A continuación, la relación completa de todos los ejecutivos que fueron premiados en sus correspondientes categorías:

Francisco Javier de la Puerta Martín de la Hinojosa, CEO y Director Corporativo de GRUPO Redelplast. Premio Ejecutivo del Año al Compromiso con el Medioambiente y la Economía Circular en el Desarrollo de Soluciones Integrales de Plástico Reciclable.

Juan Carlos Moles Gallego, CEO y Fundador de Fluitronic. Premio Ejecutivo del Año por su Compromiso con la Innovación y Desarrollo de la Automatización y Robótica.

José Antonio Méndez Fernández, CEO de Transbagal. Premio Ejecutivo del Año por su Crecimiento Empresarial y Compromiso con la Calidad en Servicios Logísticos y de Transporte de Graneles.

Rosa Ortuño Melero, Directora General y Fundadora de OptimumTIC. Premio Ejecutiva del Año en Ciberseguridad.

Felipe Rufino Laffitte, Consejero Delegado de Impuestalia. Premio Ejecutivo del Año en la Gestión de Asesoramiento Tributario.

Mariana Camargo Gutiérrez, Project Manager de Wondercool. Premio Ejecutiva del Año por su Innovación Tecnológica para el Sector Horeca.

Iñigo Torroba, Director General de Civislend. Premio Ejecutivo del Año por su Trayectoria Profesional en el Sector de la Financiación de Proyectos Inmobiliarios.

Dolores Otero Abadín, Directora del Colegio Internacional Eirís. Premio Ejecutiva del Año en el Sector de la Formación Educativa.

Carlos Fernández Catalán, CEO de nimgenetics. Premio Ejecutivo del Año en el Sector Biotecnológico del Diagnóstico Genético Humano.

Pablo Diaz, Cofundador y Jesús Galán, CEO y Cofundador de Cerciora. Premio Ejecutivos del Año en Legaltech.

José Carlos Oya, CEO de 7 Play. Premio Ejecutivo del Año a la Expansión en Servicios Globales de Telecomunicaciones.

Antonio Garcia Sarmiento, Director General de Energías del Mediterráneo. Premio Ejecutivo del Año en su Compromiso con las Energías Renovables.

Andrés Domínguez Pérez, Consejero Delegado de Grupo HD. Premio Ejecutivo del Año por su Firme Compromiso con la Responsabilidad Corporativa.

Elena Celda, Country Managing Director de Pluxee España. Premio Ejecutiva del Año en Soluciones Innovadoras de Beneficio Para Empleados.

Nacho Pérez Valero, CEO de Hotel IPV Palace & Spa. Premio Ejecutivo del Año por su Compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa en el Sector Hotelero Familiar.

Sonia Crespo, Directora General de Blanca Petroleum. Premio Ejecutiva del Año Comprometida con la Sostenibilidad En El Sector de la Distribución de Productos Petrolíferos.

Armando Giménez Fernández, Gerente de Pineda Oil. Premio Ejecutivo del Año en Distribución de Carburantes.

Álvaro De La Torre, Director General de Hamilton Court FX SIM SPA. Premio Ejecutivo del Año líder en soluciones de gestión de Divisas.

Francisco Ortiz Alonso, CEO de Orthidal. Premio Ejecutivo del Año por su Trayectoria y Crecimiento Empresarial en la Distribución de Productos de Alimentación para la Hostelería en las Islas Canarias.

Enrique Gonzalez Luque, Director General de Entrerrios Aumatización. Premio Ejecutivo del Año por su Innovación y Desarrollo en Instalaciones Industriales.

Felix Guindulain Busto, Presidente Jofemar. Premio Ejecutivo del Año en Innovación Tecnológica para el Sector del Vending.

Marco Antonio Fernández Alonso, CEO, Director General de Esnova Racks. Premio Ejecutivo del Año en Sistemas de Almacenaje Industrial.

Óscar Martos Hidalgo, Presidente Y Fundador de Ocuri Investment. Premio Ejecutivo del Año en el Sector del Lujo.

Iñigo Argaluza, CEO de Addiout. Premio Ejecutivo del Año en Consultoría IP para la Transformación Digital de las Empresas.

Luis Felipe Mendieta, CEO de One Shot Hotels. Premio Ejecutivo del Año en el Ámbito de los Hoteles Boutique.