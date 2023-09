Yolanda Díaz miente sobre la reforma laboral en Grecia

Yolanda Díaz -y buena parte de los “intelectuales” de izquierdas que la rodean- mintió cuando dijo que la reforma laboral en Grecia suponía extender la jornada laboral hasta 13 horas diarias y 78 horas semanales. Primero, la jornada laboral por puesto de trabajo sigue fijada en Grecia en un máximo de 8 horas diarias: sólo en caso de pluriempleo, un trabajador podrá llegar a trabajar 13 horas diarias (8 horas en un empleo y 5 en otro). A día de hoy, en España no existe ninguna limitación a la jornada laboral en caso de pluriempleo, de modo que tan absurdo es decir que Grecia amplía la jornada laboral a 13 horas diarias como lo sería decir que en España la jornada laboral es de 24 horas diarias (dado que no está prohibido por ley tener tres empleos a jornada completa).

Segundo, es cierto que, para algunos sectores tasados (aquellos con picos estacionales de actividad, como el turismo o la industria pesada), la reforma laboral permite ampliar la jornada laboral a seis días semanales (y, por tanto, 48 horas semanales por puesto de trabajo), pero las horas trabajadas durante ese sexto día deberán estar remuneradas un 40% más que las horas ordinarias, de modo que en general al empresario le seguirá interesando cubrir esa carga extra de trabajo con nuevas contrataciones (salvo que sus empleados sean muy difícilmente sustituibles). Yolanda Díaz tergiversó por entero el contenido de la reforma laboral griega (uno puede oponerse a la misma sin necesidad de mentir), aseverando que suponía regresar a jornadas laborales decimonónicas. Y el ministro de Trabajo griego, Adonis Georgiadis, le replicó en Twitter sacándole los colores. Georgiadis le recordó que España no está en posición de darle consejos a España sobre cómo crear empleo: pese a que, en 2019, cuando llegó al poder Mitsotakis, la tasa de paro general y la tasa de paro juvenil de Grecia eran superiores a las de España, hoy son ambas inferiores. Es más, el PIB griego ha crecido en ese mismo período (2019-2022) el triple que el PIB de España. El campeón europeo del paro ya no es Grecia, sino España. Quizá un poco de honestidad y de prudencia no le vendrían mal a la vicepresidenta del Gobierno español.