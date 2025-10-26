El submarino: Por si acaso...

Tenso compás de espera el que se está viviendo en Moncloa (aunque no es el único cuartel general político en estado de alerta) este fin de semana a cuenta de la reunión de la cúpula de Junts mañana. La tensión, a nivel político, es tal que ciertos «fontaneros» al servicio del Gobierno se han encargado de difundir, por si no hubiera salido bastante, la noticia sobre cómo Alemania se abre al diálogo acerca de la oficialidad del catalán. Como reza el dicho, todo suma para el convento. Y por intentarlo que no quede.