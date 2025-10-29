El submarino: Aguas revueltas

Algo se mueve en las aguas de la derecha «dura», donde se han polarizado los ánimos tras la irrupción de la plataforma Atenea del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Hay quienes aseguran que la lucha soterrada ya es a cara descubierta y enfoca, por un lado, a Vox y sus peones y, por otro, a gentes que el partido de Abascal considera cercanas al propio Espinosa, puesto en cuarentena en su momento por sus vinculaciones con Alvise Pérez. Una pelea que se libra en las redes, pero también a través de filtraciones y en la que también estarían inmersos personajes como Víctor de Aldama y su nuevo amigo, Daniel Esteve, de Desokupa, a los que excomulgaron de forma definitiva en Vox desde que aparecieron en la presentación del «think tank» de Espinosa.