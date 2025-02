El submarino: Flores que escuecen

En Bambú y en el propio Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León prefieren no entrar en lo que consideran el acto de una minoría. Pero lo cierto es que el recibimiento tributado por algunos cargos del partido a los dos procuradores expulsados del Grupo, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, no ha caído nada bien. Y es que un grupo de díscolos, la mayor parte de ellos vinculados a Vox en Salamanca, se encargó de recibir a ambos con aplausos y un ramo de flores. No faltan quienes ya hacen quinielas de quiénes tienen papeletas para ser laminados en un futuro…