El submarino: Marlaska, a lo suyo

El ametrallamiento de varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por parte de «narcos» equipados con fusiles de asalto no solo prueba que la situación en la zona, ligada al narcotráfico, no ha mejorado nada a pesar de haber costado la vida a dos guardias civiles, sino que Interior sigue haciendo como si nada sucediese. Y eso que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido un soberano tirón de orejas desde Bruselas. Por eso en medios sindicales policiales creen que la petición de dimisión se queda corta e incluso hay quienes abogan por llevar al ministro a los tribunales.