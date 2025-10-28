El submarino: El PSOE y la «Puigdemontlogía»

Sonará extraño, pero no deja de resultar curioso que algunos miembros de la cúpula socialista anden, ya desde hace tiempo, bastante pendientes de las opiniones del abogado de Carles Puigdemont para conocer por dónde sopla el viento con el fugado de Waterloo. De la misma forma que, en su momento, existió la «sovietología» con análisis de fotos en desfiles, la «Puigdemontlogía» debe bastante a los derroteros digitales de Gonzalo Boye, que lleva meses pisando el acelerador contra Pedro Sánchez y otros componentes del Ejecutivo como Óscar Puente.