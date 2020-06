La vuelta al cole será presencial y “en pequeñas familias de convivientes”

La vuelta a las aulas en el mes de septiembre será presencial para todos los alumnos. Al menos eso es lo que prevé la ministra de Educación, Isabel Celaá. “El curso en septiembre estamos planteando que abra las puertas para todos los alumnos y el principio general será la presencialidad, porque su pérdida genera mucha más vunerabilidad en los que tienen más problemas”, ha asegurado la ministra en una entrevista a la SER. Y es que ha reconocido que la digitalización no ha llegado a todos. De hecho, se calcula que un 12% de los alumnos no han podido seguir las clases a distancia.

La ministra ha detallado que ahora hay más información sobre el impacto que pueden tener los menores en la cadena de contagio y eso es lo que ha permitido tomar esta determinación. “Cuando los colegios se cerraron no había información suficiente sobre los niños como transmisores, había informaciones contradictorias. Hoy parece que hemos concluido que no hay un impacto de tanta consideración en cuanto a los niños como transmisores del virus. Y eso nos importa mucho para abrir el curso en septiembre con más flexibilidades".

Según Celaá, en el arranque de curso se trataría de que todos los espacios estén disponibles. “Flexibilizaremos los dos metros, iremos al 1,5 de distancia personal y trataremos la educación infantil, en la que no hay distancias, de la manera que nos permitan los pediatras”. Además, los centros educativos están trabajando en optimizar los espacios. “Se incorporarán lugares como la biblioteca o el comedor que no son propiamente aulas y cuando el colegio no disponga de espacio, habrá que buscarlos en otras entidades". Su idea es establecer una ratio de entre 15 y 20 alumnos por aula “a modo de pequeñas familias de convivientes” para el próximo curso, especialmente para menores de diez años que no tendrán que llevar mascarillas ni guardar distancia, según explicó en otra entrevista en La Sexta. Así, cada centro académico será “un universo”.

Celaá ha asegurado que el día 16 se llevará al Consejo de Ministros un convenio entre Economía y Educación para que a través de red.es se puedan proveer recursos digitales al alumnado. La idea es que cada alumno tenga un ordenador o una tablet para que se pueda conectar siempre que sea necesario.