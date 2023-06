El examen de matemáticas de la selectividad de Canarias origina multitud de quejas: "Asimilando que nos bajará la media de la EBAU"

Un único sentimiento: frustración. Eso es lo que sienten decenas de estudiantes que se tuvieron que examinar la semana pasada de matemáticas II en la EBAU de Canarias. Un sentimiento generalizado que los alumnos han expresado en diversos vídeos en redes sociales además de en comentarios por parte de otros compañeros.

"Cuando por el examen de matemáticas de la EBAU se ha ido el esfuerzo de dos años", escribió una adolescente sobre su vídeo en el que suena la canción 'Memorias' de Jhay Cortez y Mora que dice "se derrumbó en minutos lo que construí en dos años".

"Matemáticas en la EBAU de Canarias hará que nadie llegue a la carrera"

La publicación de las notas oficiales será el próximo 16 de junio, por lo que los nervios aun continúan en los estudiantes. Sobre todo en aquellos que necesiten notas altas para poder acceder a la carrera que desean estudiar.

Muchos creen que la nota del examen de matemáticas originará que "nadie llegue a la carrera" tal y como opina un usuario de TikTok. "El más difícil sin duda", "no daba tiempo, no estaba nada compensado" y "el peor de todos los que hice", son algunos de los comentarios de otros estudiantes acerca de cómo les fue el examen de matemáticas.

No obstante, no todos son negativos. Pues otros opinan que "no me parece tan difícil como lo pintan" o "a mí me fue increíble". Sin embargo, estos comentarios positivos apenas destacan entre las decenas de opiniones negativas. Otra usuaria, por su parte, espera que los profesores encargados de corregir el examen sean "benevolentes" aunque tampoco confía demasiado en ello. Pues otro usuario ya se ha concienciado sobre la situación y comenta que está "asimilando que el examen de matemáticas nos bajará la media de la EBAU".

"¿Qué le pasó por la cabeza al que hizo el examen de matemáticas? Pone una optimización y no pone recta tangente", se queja otro de los estudiantes después de matizar que llevaba más de tres meses estudiando tan solo tangentes. No obstante, se alegra de que el examen de química "lo pusieran fácil". Situación por la que podrá compensar las notas.

Opiniones hay muchas aunque el sentimiento generalizado es negativo. No obstante, los estudiantes tendrán que esperar a la publicación de notas, bien para poder reclamar o para tomar la decisión de presentarse a la convocatoria extraordinaria que se celebrará en julio con el objetivo de conseguir mejor nota para llegar a tener la plaza en la carrera que deseen.