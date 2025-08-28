Adiós al calor: Temperaturas por debajo de los 10 grados en estas zonas de Castilla y León

Las olas de calor de este verano parece que ya van a abandonar definitivamente Castilla y León, algo que van a agradecer sus vecinos, y que seguro que va a venir muy bien para luchar contra los incendios forestales, que durante las últimas semanas están asolando la Comunidad. Y es que para este jueves 28 de agosto, la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) anuncia un descenso pronunciado de las temperaturas, principalmente las máximas.

Y es que la bajada de los termómetros provocará que algunos territorios rocen los 10 grados, sobre todo en la mitad este de la Región, y que podrá ser notable en las máximas en el tercio oriental y extremo suroriental. Se dejarán de ver temperaturas por encima de los 30 grados.

Además la AEMET prevé que en la mitad oriental y zonas de montaña, intervalos nubososo, sin descartar alguna nube de evolución, y localmente probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales. En el resto, poco nuboso. También predominará el viento de componente oeste y noroeste, flojo con intervalos de moderado.

En cuanto a las temperaturas en las ciudades de Castilla y León, las mínimas se situarán entre los nueve grados de León y Soria; los 10 de Ávila y Burgos; los 11 de Salamanca; los 12 de Palencia, Segovia y Zamora; y los 13 grados de Valladolid.

En lo que respecta a las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad, los termómetros oscilarán entre los 23 grados de Ávila, León y Segovia; los 24 de Salamanca y Soria; los 25 de Burgos, Palencia y Valladolid; y los 27 grados de Zamora.