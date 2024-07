El meteorólogo José Antonio Maldonado explica porqué España no va a vivir una ola de calor estos días

Las olas de calor son períodos prolongados de temperaturas anormalmente altas, generalmente superiores a las que se consideran normales para una determinada región en esa época del año. Estas olas pueden durar desde unos pocos días hasta varias semanas y suelen estar acompañadas de alta humedad, lo que puede aumentar la sensación térmica.

En España, es cierto que las temperaturas han ido en aumento en la mayoría de las regiones, con un incremento particularmente notable en la mitad sur de la península. En algunas zonas de las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla, Badajoz y Ciudad Real, se han registrado valores cercanos a los 40 ºC.

A pesar de estas elevadas temperaturas, no se puede afirmar que estemos experimentando una ola de calor, ya que para clasificarla como tal, se deben cumplir ciertos criterios adicionales. Así lo explica el meteorólogo José Antonio Maldonado.

Definición de ola de calor según la AEMET

Se considera "ola de calor" un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000.

¿Por qué España no va a vivir una ola de calor estos días?

Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Organización Meteorológica Mundial (OMM) disponen de una definición exacta para describir una ola de calor. Sin embargo, la definición más comúnmente aceptada es aquella en la que las temperaturas superan los umbrales climáticos establecidos durante al menos tres días consecutivos, una descripción que en términos generales utiliza la AEMET.

Además, se ha comprobado que en los últimos cincuenta años las olas de calor han aumentado debido al cambio climático causado por actividades humanas. Durante la ola de calor de 2017 en España, se alcanzaron temperaturas de hasta 47,2 ºC en Córdoba, un récord que aún no se ha superado.

En los próximos días, no experimentaremos una ola de calor. Aunque las temperaturas aumentarán y llegarán a los 40 ºC en los valles del Guadalquivir y Guadiana, en muchos casos no se superará el umbral establecido ni habrá una extensión considerable. En las áreas donde esto ocurra, no será significativo.