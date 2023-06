Roberto Brasero pronostica el día exacto que dejará de llover y anuncia que en verano "nos podemos asar"

Después de unos días especialmente calurosos en abril y primeros de mayo, comenzó un periodo de inestabilidad que se ha instalado en la península y que parece no tener fin. Las fuertes lluvias y el granizo han causado estragos en numerosas localidades españolas. Una DANA, sucede a otra DANA y el sol no termina de aparecer. Los embalses lo agradecerán, pero son muchos los ciudadanos que están deseando que se despejen los cielos para poder disfrutar del verano. Del meteorológico, que empezó el 1 de junio. Para el estacional habrá que esperar al 21 de este mes.

Por ello, es muy habitual que los espacios dedicados a la predicción meteorológica sean los que más audiencias tienen estos días. Pero también las aplicaciones de los teléfonos móviles... Hay muchas personas con planes hechos desde hace tiempo y temen que las lluvias los arruinen. Y de momento, parece que habrá que esperar para poder dejar en casa el paraguas y el chubasquero.

Según apunta Roberto Brasero en la web de Antena 3, desde el primer día junio "ha dado comienzo el llamado verano climatológico, que se corresponde con el trimestre exacto de junio, julio y agosto. Para las cuentas del tiempo ya es verano y eso permite, entre otras cosas, tener un pronóstico para toda la estación que nos diga si será más o menos lluviosa o más o menos calurosa que el promedio climatológico de la misma".

Brasero apunta que "a día de hoy, el pronóstico estacional para este verano 2023 que maneja la AEMET indica que el trimestre junio, julio y agosto podría ser más caluroso de lo habitual en toda España" pero también "más lluvioso de lo normal en el centro y en el este". El hombre del Tiempo de Atresmedia aclara que "son previsiones a grandes rasgos, como brochazos, pero que permiten también algunos trazos más finos".

Por ello, explica que, en cuanto a las temperaturas, "el pronóstico de AEMET arroja pocas dudas: la probabilidad de que sea un verano cálido, es decir, con temperaturas por encima de la media de la estación (ya de por sí cálidas) es de entre un 50 a un 60 por ciento en el oeste de la península, de un 60 a un 70 por ciento en la mitad oriental y mayor a un 70 por ciento en los dos archipiélagos. La probabilidad de tener un verano cálido es mayor que la probabilidad de tener un verano normal y mucho mayor de que vaya a ser más frío de lo normal".

Ahora bien, añade, "teniendo en cuenta que junio tendrá temperaturas por debajo de su media mensual, ese exceso de grados deberían concentrarse en julio y agosto. No hay que descartar que, una vez pasada esta racha de tormentas y tiempo fresco en junio, el calor pueda llegar de golpe y se quede con valores altos para el resto del verano climatológico. Es decir, un julio y agosto más calurosos de lo habitual".

Es decir, que es muy probable que las elecciones generales del próximo mes de julio se celebren bajo un sol de justicia, un día en el que los componentes de las mesas electorales deberán paliar el calor de la mejor forma posible -en la mayoría de los colegios no hay aire acondicionado- y los votantes deberán escalonar su voto para evitar aglomeraciones y golpes de calor. El paraguas será necesario, pero para protegerse del sol y lo más recomendable será evitar las horas centrales del día (momento en el que se producen las mayores aglomeraciones en los colegios electorales) y buscar la sombra a la hora de ir a votar e hidratarse bien para evitar disgustos. La opción del voto por correo esta ahí y batirá récords este año.

¿Cuándo dejará de llover?

Cuando empezará a hacer calor

A la espera de que llegue ese momento, el pronóstico de Brasero para estos primeros días de junio esy malo para los que están deseando hacer planes fuera de casa. Aunque Brasero advierte que los pronósticos son para tomárselos como lo que son, pronósticos, "nos pueden ir dando pistas", aunque "luego habrá que ir leyendo la letra pequeña". De momento, el albaceteño analiza las predicciones semanales de anomalías del Centro Europeo de Predicción -que también usa la AEMET- e indica quepara estas fechas, "lo que es compatible con este escenario de tormentas fuertes y generalizadas que estamos teniendo". Pero no va a quedar ahí porque "ese panorama sería similar para la siguiente semana, la que llega hasta el 18 de junio: también con más lluvia de la media y con temperaturas por debajo de la media", afirma.Con todos estos datos, Brasero considera que seguirá habiendo algunas tormentas y no mucho calor. Sin embargo, "a partir de ahí, se reducen las anomalías para irnos y a un tiempo más propio de esa fecha". Por ello, aventura cuando cree que dejará de llover. "El tiempo veraniego de sol y calor podría llegar justo en la semana que empieza el verano, no el climatológico, sino el astronómico, el que todos conocemos, y que para el 21 de junio ya sí será verano en el calendario… y en el tiempo", concluye.