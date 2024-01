Rueda advierte del riesgo de que pase en Galicia “lo que está pasando en España”

A apenas 24 horas para que comience la campaña electoral gallega, lo sucedido ayer con la Ley de Amnistía ha marcado hoy parte del relato político Galicia. Un desencuentro entre Junts y el Gobierno central que no ha pasado desapercibido para Alfonso Rueda. Así, el actual presidente de la Xunta y líder de los populares ha aprovechado el desayuno informativo que tenía previsto esta mañana en Ourense para advertir del riesgo de que pueda pasar en Galicia “lo que está pasando en España”.

“Lo que está pasando en España no quiero que pase en Galicia, y el resultado de las autonómicas puede llevar a eso. Yo quiero la mayoría”, ha reivindicado Rueda antes de profundizar en lo verdaderamente “importante” de la votación de ayer en el Congreso: la demora en la aprobación de los presupuestos generales.

“Se aplaza la Ley de Presupuestos, que es la que permitiría hacer todo aquello que se nos está prometiendo”, ha proseguido el presidente del PPdeG, en alusión a las promesas realizadas por Sánchez en esta precampaña, como la alta tensión para Stellantis en Vigo o los nuevos encargos de Navantia. Proyectos que el propio Rueda ha ido recibiendo bien con la condición, siempre, de que se plasmasen en estos presupuestos.

Sobre esta base, el presidente gallego ha echado en cara al Gobierno de Sánchez su predilección legislativa, que antepone la Ley de Amnistía a la mencionada norma presupuestaria: “Es la ley más importante ahora mismo para el Gobierno en Madrid. No hay nada más importante porque es lo que les permite seguir gobernando un día más”.

“Ni pactos ni chantajes”

Frente al convulso escenario de la política nacional, Rueda ha apostado por dotar a Galicia de la estabilidad suficiente para gobernar.

“Yo no quiero pactos, ni chantajes, ni hipótesis. Yo quiero y necesito una mayoría que me permita pactar solo con la gente a la que le pedimos nuestro apoyo para hacer todo lo que queremos hacer”, ha subrayado, antes de reiterar que no quiere para Galicia “ese sistema en el que unos pocos tienen hipotecados a todos los demás y al final no se hace nada y salimos perjudicados todo el conjunto”.

Acceso al hospital y circunvalación

Ya en clave local, el presidente y candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, se ha comprometido a hacer realidad dos infraestructuras que considera “fundamentales y muy demandadas” para la ciudad de Ourense, como son el acceso al hospital desde la N-525 y la Circunvalación Este.

Asimismo, Rueda ha manifestado su apuesta por consolidar Ourense como “potencia termal en toda Europa” aprovechando el flujo de visitantes que genera el alta Velocidad, por lo que ha reclamado al Gobierno central que “aparte de Reyes Magos y besos a locomotoras, concrete de una vez cuando van a llegar los trenes Avril y duplique el número de frecuencias ferroviarias”. Una reclamación necesaria en la medida en que “permitiría bajar los precios, hacerlos asumibles y que aún más gente del resto de la Península quiera y pueda venir a Galicia y a Ourense”.

En esta línea, ha insistido en que el Estado aún tiene pendiente el cumplimiento de su parte en la renovación de la estación intermodal de la ciudad y ha recordado que “ahora mismo la entrada que tiene el tren de Alta Velocidad en Ourense es provisional y en ningún caso puede quedar cómo definitiva”.

Además, Rueda ha lamentado la negativa del Ejecutivo estatal a liberar la autopista Santiago-Ourense, en contraste con el que hace la Xunta de Galicia: “El tramo que está liberado es porque el Gobierno gallego asume su coste con el dinero de todos los gallegos. No tramo que no lo está, el Gobierno central podría hacer el mismo en vez de aplicar subidas brutales en los peajes”.

Competencias autonómicas

En lo que respecta a las competencias del Gobierno gallego, Alfonso Rueda ha remarcado que se continuará apostando por las sendas peatonales y ciclistas como “elemento vertebrador de las ciudades” -concretamente el tramo Remedios-Expourense y el tramo de la Avenida das Caldas- e invitó públicamente al Ayuntamiento a adherirse al sistema metropolitano de transporte autonómico para que “los ciudadanos de Ourense no sigan perdiéndose las rebajas importantes que se están aplicando”.

Asimismo, Rueda ha apostado por seguir potenciando la Formación Profesional de la mano del Centro de excelencia Eduardo Barreiros para que “Ourense se convierta en el centro de estas enseñanzas” y por continuar apoyando y consolidando el campus universitario con proyectos como el futuro Centro de ingeniería aeroespacial.