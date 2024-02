Amelia Bono se pronuncia sobre los rumores de crisis con Manuel Martos: así ha sido su inesperada reacción

Amelia Bono y Manuel Martos llevan 24 horas en el ojo del huracán mediático por una nueva supuesta crisis matrimonial entre ambos. "Socialité" ha sido el encargado de volver a poner a la pareja en la palestra tras analizar los últimos movimientos de la influencer en redes. Según el espacio de Telecinco, la creadora de contenido lleva semanas sin mostrar al productor musical en Instagram, algo que ha llamado mucho la atención a todos sus seguidores, avivando los rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Lo cierto es que la pareja siempre se ha mostrado muy activa en redes y Amelia Bono siempre ha compartido con su familia virtual todos los planes con Manuel Martos. Además, llamó mucho la atención que la influencer, en San Valentín, solo publicó el outfit que eligió para el día de los enamorados, haciendo saltar todas las alarmas sobre una posible crisis sentimental. Estos rumores han ido in crescendo hasta el día de hoy, cuando la hija de José Bono no ha tenido más remedio que pronunciarse sobre el asunto.

Amelia Bono y Manuel Martos Instagram

Amelia, muy seria y algo alterada, ha desmentido ante la prensa que se agolpaba en la puerta de su domicilio que su matrimonio esté atravesando un bache sentimental. Tapando con la mano la cámara y muy tajante, la influencer ha declarado que "no tengo nada qué decir. Por favor, no tengo nada qué decir. Está todo fenomenal". Tras esta escueta declaración ha entrado en su vivienda. Manuel Martos, por el contrario, no ha querido hacer frente a ninguna cuestión relacionada con su matrimonio. Haciendo oídos sordos, ha preferido no pronunciarse.

A pesar de conformar una de las parejas más consolidadas y queridas del panorama nacional, cabe recordar que la pareja se separó hace tres años. "Tras casi 15 años, Manuel y yo hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos. Damos gracias a la vida por todo lo que hemos vivido y también por todo lo que nos queda por vivir. Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño", anunció Amelia Bono el 2 de julio de 2021. Un año después, el matrimonio se volvió a dar una segunda oportunidad hasta el día de hoy.