La broma pesada de Amelia Bono a Manuel Martos que miles de personas condenan

Amelia Bono es de buen comer y no se priva de estimular su paladar con los mejores manjares siempre que tiene ocasión. Aunque hace unos días mostraba lo atareada que está y los tiernos mensajes diarios que le deja a sus cuatro hijos para afrontar su jornada, lo cierto es que, a su marido, Manuel Marcos, no le guarda la misma consideración. Aunque el último vídeo compartido por la influencer deja claro que su matrimonio va viento en popa, lo cierto es que no a todos les ha sentado bien la broma pesada que le ha hecho en mitad de un restaurante. La pareja, junto a sus vástagos, acudieron a comer un cochinillo aprovechando que el jueves 9 de noviembre era festivo en Madrid. La velada fue un éxito. Hasta que llegó el postre.

Story de Amelia Bono y Manuel Martos Instagram

La familia al completo dio buena cuenta de un cochinillo, aunque quisieron guardar las apariencias acompañando el manjar con una sencilla ensalada. Como toda buena comida que se precie, el momento álgido llega con el postre, que pone el broche de oro a un buen menú. Pero quizá se le amargó el dulce a Manuel Martos, quien sufrió con la última fechoría de su esposa. Eso sí, ella se lo pasó en grande y rio la gracia a pleno pulmón, como así hicieron muchos de sus seguidores, aunque también los hay que se han quejado de la broma pesada.

En el último plato previsto en la comida, el postre, Amelia Bono quiso mostrar su carácter gamberro, gastándole una broma a su marido. Una anécdota que ha compartido con sus fans en formato vídeo y en el que muestra cómo ofrecía a su familia el postre de milhojas que ella decía no poder comer entero: “Ayúdame, que con el cochinillo yo no puedo”, decía mientras le acercaba el plato a su esposo. Él, sin saber lo que se le venía encima, cogió su cucharilla y se dispuso a probar la delicia. El momento se vio interrumpido cuando ella sopló el azúcar glas que decoraba el plato, dejando perdido a Manuel en el rostro y en su jersey oscuro. Un momento dulce, aunque él al principio parece no tomárselo del todo bien.

Mientras Manuel Martos trataba de quitarse el azúcar de la cara sin poder abrir bien los ojos, ella se partía de la risa. “No es verdad, ¿yo te he hecho algo en la vida?”, se quejaba él, que finalmente cedió al ver lo bien que se lo pasaba Amelia Bono con su ocurrencia y que al menos le correspondía con tiernos besos. “No me he podido resistir y tampoco a compartirlo con vosotros. Sigo llorando de la risa”, escribía ella para presentar el vídeo que, en pocas horas, ha causado furor en ‘me gusta’ y también en comentarios. Más de 2.500 y subiendo. No todos entienden la gracia y muchos condenan la acción, al considerarla incluso una humillación, pero son cosas que quedan en familia y parece que esto no supondrá un mal mayor entre ambos.