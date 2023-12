Manuel Martos se sincera sobre las bromas de Amelia Bono: la influencer responde a los haters que la critican

Amelia Bono y Manuel Martos conforman uno de los matrimonios más consolidados y queridos del panorama nacional. Día a día, la influencer comparte con sus más de 500.000 seguidores de Instagram todos los planes con su marido y sus cuatro hijos, siempre pasándoselo en grande.

Amelia Bono, que siempre se ha mostrado como una persona con mucho sentido del humor, en más de una ocasión le ha gastado alguna que otra broma pesada a su marido Manuel, compartiendo el divertido momento en su perfil de Instagram. Pero como nunca llueve a gusto de todos, la influencer ha recibido numerosas críticas por sus hazañas, ya que algunos cibernautas no le han encontrado la gracia a las bromas que hace a su familia.

El matrimonio, que anoche asistió al concierto de Sebastián Yatra en el festival "Christmas Starlite" de Madrid, respondió a todos los haters que han criticado las bromas de Amelia a Manuel. Sobre si le gusta o no que su mujer le haga alguna inocentada, el productor ha sido muy tajante. "Bueno a mí me encanta porque como nos conocemos muy bien lógicamente son cosas que te sorprenden y a mí me hacen mucha gracia, lógicamente", ha sentenciado sobre el asunto. Tras escuchar a su marido, Amelia no ha dudado en defenderse: "Hay que tener humor en esta vida porque así nos lo pasamos mejor. En casa estamos todos el día así".

Sin darle más importancia, Amelia Bono y Manuel Martos volvieron a derrochar amor durante el show del artista de "Tacones rojos". Es innegable que están atravesando por el mejor momento de su matrimonio, viviendo una segunda luna de miel. Después de media vida juntos, la pareja ha dado con la fórmula de su felicidad: "Encontrar momentos para los dos, disfrutar". "Igualmente disfrutamos con los niños, pero hay que encontrar ese momento un poco para nosotros y así intentamos hacerlo", sentencian ambos.