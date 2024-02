Rueda abre las puertas a los "desencantados" con un PSOE "entregado al nacionalismo independentista"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha redoblado este jueves, a las puertas del cierre de campaña para el 18F, su llamamiento a los votantes socialistas "de buena fe" y "desencantados" con un partido que, ha advertido, está "entregado al nacionalismo independentista egoísta y ombliguista" con el que ha identificado al BNG.

Lo ha hecho en un abarrotado mitin en la Estación Marítima de Vigo, en el que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en el que han quedado muchos asistentes fuera. En este marco, Rueda ha lamentado la actitud de una izquierda a la que ve inmersa en "una carrera de descalificaciones" hacia él y su Gobierno, de cuya labor ha afirmado sentirlle orgulloso.

De hecho, ha reivindicado no tener "una hoja en blanco", sino medidas adoptadas en la Xunta de Galicia. Y aunque ha pedido perdón por los "fallos" que haya podido cometer, ha agregado que se siente "preparado" para mejorar.

Por ello, ha pedido el domingo "un apoyo inmenso" sin "fiarse" de las encuestas sean en el sentido que sean. "¡Yo no me rindo, creo que es posible y que vamos a tener una gran alegría. No por mí, no por el PP, por Vigo, por Pontevedra y por Galicia!", ha proclamado.

Sobre esta base, Rueda ha puesto el foco en "la bajada de brazos" del PSOE y ha manifestado que él, "bajo ningún concepto", quiere una Galicia en manos "de la izquierda invasiva, ideologizada y adoctrinante".

Tras volver a alertar sobre "la imposición del monolingüismo" en gallego y pedir "un aplauso para Amancio Ortega", ha prevenido de que quienes representan "a minorías" puedan alcanzar el gobierno "con la complicidad" del PSOE.

En este marco, ha reiterado su llamamiento a los socialistas "desencantados" que "no entienden qué está pasando, cómo se puede renunciar a principios que les identificaron, que les enorgullecieron y que ahora cedieron todos simplemente porque el que dice que es su jefe siga un poco más en su puesto", ha agregado en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Quiero hacer un llamamiento a todos esos socialistas de buena fe, que sienten que las cosas pueden ser de otra manera, que no quieren separatismo en Galicia. Quiero decirles que pueden confiar en nosotros. Les pido que confíen", ha subrayado.

"Elecciones trascendentales para Galicia y para España"

Rueda ha estado precedido en su intervención por Isabel Díaz Ayuso, que no ha dudado en referirse a estas como "unas elecciones trascendentales para Galcia y para España".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha alertado sobre los peligros de un "proyecto que está secando España, que pretende hundir a Galicia desde el nacionalismo". Un proyeco, ha añadido, de "desmebramiento perfectaente organizado desde Moncloa" y que sólo busca "erosionar la democracia y perder libertades".

"Tienen rabia de que gobierne el PP, y van a hacer lo que haga falta para evitarlo. Sin valores, sin principios, al servicio del nacionamlismo, del BNG", ha proseguido Díaz Ayuso antes de afirmar que lo que mueve al nacionalismo es "el odio, no el amor a la tierra".

En estea línea, Ayuso ha criticado a quienes afirman "vienen aquí desde Madrid, como si molestásemos". "¿Perdona? Estoy en mi casa, estoy en Galicia, soy española", ha sentenciado.

"Un cóctel con varios ingredientes"

Sobre esta base, la presidenta madrileña ha criticado que a la izquierda "no le gusta la gente que se esfuerza, porque son personas que se mantienen con su trabajo y no son manipulables". Y frente a esto, ha descrito un "cóctel con estos ingredientes": "Comunismo de base, para apropiarse de la propiedad y el trabajo ajeno, con una dosis de terror, bien aderezado con el nacionalismo para construir falsas indenidade y para decidir quién es bueno y quién es malo; y unas gotas de socialismo para repartir entre probre y superioridad moral".

Asimismo, Ayuso ha defendido también a Alfonso Rueda, a quien ha descrito como "una gran persona" que hace las cosas "con compromiso y desde el corazón". "No ha dejado de sonrier, de cuidar a la gente y de pensar siempre en que Galicia funcione", ha sostenido antes de concluir: "Me encanta Galicia, y es muchísimo lo que se os quiere a los gallegos desde Madrid".