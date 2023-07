Elecciones generales 23J, en directo | El plazo para solicitar el voto por correo finaliza hoy marcado por la polémica

Gamarra asegura que en este momento "no hay medios suficientes" para que se pueda garantizar el voto por correo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que la dirección actual de Correos "tiene la obligación de poner todos los medios" a disposición para que "ninguno de esos dos millones y medio" de votos que están previstos que se soliciten "se pierdan o no puedan materializarse". "Y lo que se está produciendo es que a las fechas que estamos no hay medios suficientes para que eso se pueda garantizar", ha criticado. En declaraciones a la Cadena Cope, la dirigente del PP ha insistido en que esta denuncia no solo la hace el Partido Popular, sino que la formación política pone "voz" a las reclamaciones que hace el propio personal de la empresa pública. "Tenemos la obligación de exigir que se refuerce al máximo todo ese personal, que se amplíen los horarios en lo que sea necesario para que se pueda garantizar el ejercicio al derecho fundamental al voto", ha reiterado.