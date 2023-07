Feijóo acusa a Sánchez de "perturbar la democracia" por buscar un pacto de perdedores para impedir un Gobierno del PP

Alberto Núñez Feijóo ganará con claridad las elecciones del próximo 23 de julio, según todas las encuestas, y podría acercarse a la mayoría absoluta. Pedro Sánchez, en cambio, ya prácticamente ni aspira a la victoria sino que está aferrándose a que la derecha no consiga sumar los suficientes diputados para luego poder hacer un pacto con el resto de partidos (principalmente, con los partidos independentistas de ERC y Bildu) e impedir un Gobierno del PP. En este sentido, Feijóo ha acusado este domingo a Sánchez de "perturbar la democracia" por buscar un pacto de perdedores para impedir que los populares puedan llegar a la Moncloa.

"El PSOE tiene una propuesta muy inteligente para sus intereses: si el PP gana, no puede pactar con nadie y hay que repetir elecciones hasta que el PSOE gane. Si el PSOE gana, puede pactar con todos", ha señalado en un acto en Zaragoza junto a Jorge Azcón y Pedro Navarro, después de que el PSOE haya pactado esta legislatura con ERC y Bildu mientras los socialistas están haciendo campaña contra los pactos de PP y Vox en algunas autonomías "Pero todavía es peor: si el PSOE pierde, puede pactar con todos en contra del PP, que ha ganado las elecciones. Esto es perturbar la democracia, es imposibilitar la alternancia política. No podemos llegar a la conclusión de que mientras no gane el PSOE, el PP no puede hacer nada y aun perdiendo el PSOE, el PP no puede hacer nada", ha afirmado, retratando el posible escenario que puede salir del 23J, en el que el PP gane y se quede a pocos escaños de la mayoría absoluta y tenga que recurrir a otros partidos para poder investir a Feijóo.

"Sé que para el PSOE ganar o perder les da igual. Para nosotros, no, para nosotros ganar es la llave que abre la gobernabilidad. Para ellos, no, porque están dispuestos a gobernar perdiendo y, por primera vez, queda claro que el candidato socialista no aspira a ganar sino a gobernar", ha afirmado, apelando a que las formas en democracia son importantes porque luego "cuando te reúnes" con el presidente de Francia, Alemania o Suecia lo haces "porque has ganado las elecciones". "Si no, empezamos a devaluar la democracia española", ha añadido Feijóo.

No obstante, la clara intención del PP pasa por acercarse al máximo a la mayoría absoluta o conseguirla (la última encuesta de LA RAZÓN señala que ya ha llegado a los 155 escaños tras haber ganado seis en una semana) y por eso apelan al voto útil, tanto al votante de Vox porque se puede acabar desperdiciando en provincias pequeñas, como a los electores socialistas. "Por eso llamo a personas centradas y moderadas, que saben lo que cuesta llegar a final de mes o a los autónomos, que hemos perdido 43.000 en ultimo año", ha clamado. "Tenemos que pedir a todo el que quiera un cambio, que solamente hay una papeleta que garantiza que el sanchismo se acabó y que el independentismo no va a mandar", ha afirmado, en un territorio que, precisamente, es muy crítico con los pactos del Gobierno con el independentismo, como se ha podido comprobar con Javier Lambán (PSOE), que se lo ha reprochado en numerosas ocasiones a Pedro Sánchez.

"No podemos cambiar presos por presupuestos. El cambio también es que el líder de ERC no presuma de cambiar el Código Penal en España para beneficiar a sus militantes", ha añadido, recordando que Gabriel Rufián desveló en el debate del jueves que fue Esquerra quien "obligó" a Sánchez a indultar y a hacer cesiones a los independentistas. "Dice Sánchez que cuando se comprometió a no indultar, lo único que hizo fue cambiar de opinión, no mentir, pero Rufián lo dijo claro", ha señalado.