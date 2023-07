Feijóo pide "unir el voto" ante el 23J: "20 escaños es lo que hacen falta para gobernar en solitario"

A nueve días de las elecciones del 23J, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo participó en un acto de campaña en Oviedo donde ha recordado que empieza la "cuenta atrás" para volver a "un buen gobierno y a una buena política".

El líder del PP criticó que las elecciones sean en la segunda quincena de julio, donde hay comunidades que pasan de los 45 grados. "La campaña se trataba de poder hablar, poder hacer mítines, entrevistas, de cómo trabajar todos juntos y criticar al adversario, pero no destruirlo". Sin embargo, "Sánchez ha elegido una campaña distinta porque no tiene partido, ni propuestas. Sánchez ha hecho desaparecer al PSOE en campaña" y se ha convertido en "presentador" de sus propios ministros. "No nos ha traído aún la charla entre Sánchez e Irene Montero que es la que nos interesa", enfatizó. Además, recordó que no hay barones en esa campaña, ni representación institucional de España que usa para criticar al PP y tiene que ser "expedientado por la Junta Electoral Central".

"Lo mejor de todo es el empeño de dedicar la campaña entera a convencer a todos de que no miente". Por tanto, aseguró que"son unas elecciones distintas porque hemos padecido un gobierno distinto a los anteriores" donde, recordó que hemos tenido ministros del partido comunista. Hoy el gobierno del PSOE tiene ministras del partido comunista del populismo más frívolo de Europa".

Advirtió de que el Ejecutivo de Sánchez depende de los que no quieren estar en España: los independentistas. Se refirió al debate de portavoces de anoche donde sus "socios" recordaron a Sánchez que todo lo que hizo fue porque "se lo exigieron". Advirtió de que ahora Sánchez está "más debilitado" aún si cabe porque estará a merced de los separatistas y, prueba de ello está en cómo modificó el Código Penal porque así se lo exigieron "los delincuentes". Feijóo incidió en el "sanchismo" que dijo que es "todo esto" que había enumerado.

Resumió el sanchismo como una forma de "pactar lo que sea, para lo que sea y seguir en el poder como sea; mentir, la frivolidad, la inexperiencia y la propaganda. Es poner todas las instituciones y recursos a disposición del gobierno".

Dosier de las mentiras

El equipo de Feijóo le preparó un dosier de todas las mentiras que dijo Sánchez en el debate, once folios. Una de ellas se la negó a la cara, el plan del gobierno con Bruselas para pagar peaje por toda España desde 2024. "Me lo negó" y ayer, el que sabe de carreteras, el director de la DGT dijo que se pagarán los peajes.

También se refirió a la encuesta del CIS de Tezanos, la "expresión demoscópica del sanchismo" donde, con los datos y la reestimación muestral, "la realidad es que el PP gana por seis puntos". El lunes será la última encuesta del barómetro demoscópico y ya adelantó que dará la mayoría absoluta a Sánchez y también la victoria del cara a cara.

Por todo ello, Feijóo propone votar y así "interrumpir el sanchismo" y reiteró que sólo hay un candidato que se ha comprometido a gobernar si gana: "El vuestro". Y si esto ocurre, es que hay un candidato que no aspira a ganar y lo que quiere es bloquear. El líder del PP aseguró que quiere ganar porque, dijo "me importa mi país; porque nuestro país es mejor que su gobierno, para romper los bloques y bloqueos de mi país, para que no se tengan que volver a repetir las elecciones. Para ser presidente del gobierno el requisito es ganar". También quiere ganar para mejorar la vida de la gente, para mejorar la sanidad, porque la salud mental es un problema de los adultos y jóvenes, que la educación sea de calidad y que aprobar no sea lo mismo que suspender, para que la atención social no solo la tenga en las grandes ciudades; para que los mayores que no quieran estar solos puedan tener una vivienda comunitaria sin necesidad de tener que salir de sus pueblos ni ir a residencias.

Asimismo, enfatizó la importancia de "decir la verdad y acabar con el gobierno a los cuatro años que decir una mentira y seguir en el poder".

También insistió en la importancia de ir a votar porque, advirtió de que "no hemos ganado nada". "Nunca nos perdonaríamos perder una victoria y perpetuar el sanchismo". Por ello propone ganar al sanchismo y conseguir en el Senado los tres que están en juego en cada comunidad. Y ante la ensalada de partidos, pidió "unir el voto. 20 escaños es lo que nos hace falta para gobernar en solitario". Porque, dijo "habrá miles de partido que no conseguirán un escaño, e iremos perdiendo en otra y otra. No deis una papeleta por perdida. Estas elecciones las tiene que ganar España".