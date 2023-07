El director de la DGT da la razón a Feijoó y desmiente a Sánchez: las autopistas serán de peaje en 2024 "por imposición de Bruselas"

El director de la DGT ha tirado de hemeroteca para destapar uno de los embustes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó esconder bajo la alfombra en el cara a cara celebrado el lunes con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó. El PP lo puso sobre la mesa: las autovías tendrán peajes a partir de 2024. El presidente del Gobierno lo negó y, ahora, Pere Navarro, director general de la DGT, ha dado irremediablemente la razón al candidato popular, ya que el Gobierno adoptó este compromiso con Europa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que envió a Bruselas para recibir los fondos tras la pandemia del coronavirus.

Durante el debate, el líder del PP mostró un mapa de España con la red de autovías y recordó que el Gobierno se había comprometido con Bruselas a establecer un sistema de pago a partir de 2024. "¿Va usted a cobrar en las autovías de España?", le preguntó directamente Feijoó. Sánchez lo negó y respondió que el Ejecutivo español había hecho lo contrario, recordándole que "liberalizó" peajes de la AP-9, lo que debía saber, indicó, como presidente de la Xunta que era en ese momento.

Este jueves, para pesar de Sánchez, Pere Navarro ha tenido que reconocer la mayor en TV3: "Lo que sí puedo decir, y por imposición de Bruselas, es que el año que viene tendremos que poner ya los peajes. Este sí que es un gran tema que podría requerir de un pacto entre los dos grandes partidos para evitar entrar en un debate de imposiciones". "Lo que está claro es que si entramos en acusaciones, en oposiciones, todos vamos a salir perdiendo. Los unos o los otros lo van a tener que hacer, porque hay que hacerlo", ha añadido.

Este debate, que se ha vuelto a avivar por al proximidad de las elecciones, viene de largo. "Todos ustedes, que sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el PP, sino porque el Gobierno ya lo ha comprometido aunque ni lo cuente ni lo diga", afirmó el mes pasado el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, tras pedir a los ciudadanos que no se acuse a un Gobierno del PP de esta medida porque este es uno de los puntos incluido en el plan de recuperación. "Ya está comprometido, lo que pasa es que se ha llevado al año 2024 para que se hiciera después de las elecciones y si les toca a ellos ya verán como lo justifican y si lo hacemos otros pues dirán que hemos subido los impuestos", explicó Bravo.

"Me ha dicho usted que lo de los peajes es mentira, pero el día 27 de abril de 2021, entregó a la Unión Europea esta propuesta", insistió Feijóo durante el debate ante el intento de Sánchez de ocultar esta impopular medida que está incluida en la página 127 del plan de recuperación. "Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades", señala el documento. "El sanchismo se va con mentiras y deja como herencia peajes en las autovías", no ha tardado en criticar la secretaria general del PP, Cuca Gamarra en su cuenta de Twitter. "Lo que no quiso reconocer Sánchez en el cara a cara con Feijóo, lo reconoce el Director General de Tráfico", ha insistido.