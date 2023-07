Feijóo pide a los votantes de Vox y del PSOE unir su voto en el PP para poder garantizar "el fin del sanchismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado este jueves la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio asegurando que aspira a lograr un Gobierno "en solitario", "sin intermediarios". Por eso, ha apelado a los votantes de Vox y de PSOE asegurando que solo "la papeleta del PP garantiza el fin del sanchismo", dado que de otra forma hay votos que pueden "perderse por el camino".

Feijóo ha elegido Castelldefels (Barcelona) una de las localidades donde los populares ha logrado una de sus victorias el pasado 28M y el territorio en el que Mariano Rajoy inició su campaña en 2011, año en que logró la mayoría absoluta. Hasta allí se desplazó el líder del PP para la tradicional pegada de carteles con la que da comienzo la campaña, un acto al aire libre junto al Ayuntamiento al que han asistido unas mil personas, según fuentes del partido. Previamente han tomado la palabra el candidato número uno por la provincia de Barcelona, Nacho Martín, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

El líder del PP ha afirmado que quiere "unir a todos los españoles" y se ha mostrado convencido de que "se puede gobernar mejor" que Pedro Sánchez, con "una política mejor". Por eso, ha pedido a los ciudadanos que "no pongan intermediarios en el Gobierno", después de cuatro años de un Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos instalados en el "lío permanente". "Discuten por la mañana, vuelven a discutir por la tarde y se reconcilian por la noche. Y así sucesivamente llevamos cinco años, que esto parece una telenovela, pero mala, de un guión malo", ha proclamado Feijóo.

No perder "ni un voto"

Feijóo ha pedido apoyo al PP para no depender de Vox porque, según ha dicho, "lo mejor que puede hacer un Gobierno es estar rodeado de los votos que salen limpiamente de las urnas". De esa forma, ha proseguido, "solo se debe a los ciudadanos" y "no hay intermediarios que cobren la comisión de sus votos".

"Y por eso le pido a los catalanes y al conjunto de los españoles que no pongan intermediarios en el Gobierno, que le den la confianza a alguien que pueda liderar España y si no lo hace bien que se la retiren a los cuatro años, pero que le dejen gobernar, que le dejen gobernar para todos y no para unos pocos, en contra de la mayoría", ha abundado.

A su entender, se trata de un planteamiento en el que se reconoce "una amplísima mayoría de ciudadanos", también "una mayoría de votantes del PSOE", a los que ha reclamado también su confianza ante las elecciones de julio.

Asimismo, ha asegurado que los que votaron a Vox "necesitan tener un Gobierno sólido y necesitan que su papeleta se convierta en una victoria electoral y que no se pierda por el camino". "Y aquellos que votaron también a otros partidos tienen que saber que si quieren finalizar con el sanchismo, la única papeleta es la del PP", ha aseverado.

Feijóo, que ha dicho que quiere ser el presidente de "todos" los españoles y de "todos" los catalanes, ha recalcado que no va a "renunciar a conseguir" un Gobierno en solitario y ha subrayado que además Cataluña "lo necesita".