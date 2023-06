El fin a la prórroga de los contratos de alquileres enfrenta a Sumar con el PSOE

El Gobierno ha dejado caer la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de seis meses que aprobó el pasado mes de diciembre, cuando dio luz verde a múltiples medidas para paliar las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. Un real decreto de más de 300 folios, conocido como "decreto ómnibus", por empaquetar en él medidas de distinta naturaleza, que desoye las advertencia del Tribunal Constitucional, y que supone el primer enfrentamiento entre el PSOE y Sumar.

El Ejecutivo no incluirá una de las iniciativas de las que más ha hecho bandera Unidas Podemos dentro del Gobierno y también la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Se trata de la medida que obligaba hasta el 30 de junio a los propietarios a prorrogar el contrato de alquiler seis meses más. El Ejecutivo sí ha prorrogado, sin embargo, otras medidas como la rebaja en el IVA de los alimentos y la bonificación en los carburantes para los conductores profesionales. La parte socialista del Ejecutivo no ve necesario prorrogar esta medida dado que ya se encuentra en vigor la Ley de Vivienda, que limita la actualización de los alquileres a un 2% durante este año y a un 3& durante el 2024. Sin embargo, con esta ley, los propietarios pueden incrementar los precios tanto como quieran al finalizar los contratos.

La líder de Sumar ya desveló este lunes una "discrepancia" con el PSOE sobre esta cuestión y prometió trabajar para evitar su derrota con la caída de la prórroga de los contratos de alquiler. Finalmente ni su fuerza ni la de las ministras moradas ha hecho cambiar de opinión a su socio de gobierno. "Espero que se imponga el sentido correcto", había advertido en una entrevista en El Objetivo. Un "no" que llega en un momento clave electoralmente, en la previa de la campaña electoral, donde Sumar está buscando la diferenciación directa con su socio de Gobierno, a pesar de que ambos se necesitan en el futuro para tratar de reeditar un gobierno de coalición. De esta manera, Díaz deja atrás la imagen del "tándem electoral" Sánchez-Díaz, que meses antes había protagonizado y no se había esforzado por desdibujar.

"No hay justificación para no prorrogar la medida salvo proteger al rentismo" ha criticado la portavoz de Sumar en materia de Vivienda, Alejandra Jacinto. A su juicio, "debería seguir vigente para cualquiera que quiera proteger a la gente frente a la vorágine especulativa en la que estamos inmersos". En Sumar califican de "indignante" esta decisión y advierten de que causará "estragos en miles de personas que viven de alquiler". La posición de Sumar, es la misma que la de las ministras moradas que llevan advirtiendo desde hace meses que habrá gobiernos autonómicos -los dirigidos por el PP- que no aplicarán la ley de Vivienda para regular los precios de alquileres. "Esta era una medida que permitía que los inquilinos no sufrieran subidas abusivas y por tanto elegir entre asumir la subida o rise", ha criticado la también dirigente morada.

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha mostrado su rechazo a la decisión socialista. Eso sí, después de sacar pecho de las medidas que sí se han incluido en el real decreto-ley y que salvan la ley de Familias que se había quedado en el cajón debido al adelanto electoral. "Hoy el PSOE ha dejado caer una medida clave para proteger a la gente de nuestro país, la prórroga obligatoria de 6 meses de los contratos de alquiler.

Con la derecha y ultraderecha gobernando en la mayoría de CCAA y en rebeldía contra la ley de vivienda esto es un error garrafal", ha criticado.