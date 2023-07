Jaime de los Santos: «El PP de Feijóo nunca dará un paso atrás en las conquistas sociales»

Ex consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, con amplia experiencia en temas de igualdad y en la problemática social. Tiene detrás una biografía de lucha y es puente de oro entre el PP de Feijóo y el mundo de la cultura.

¿Vox es una amenaza para los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI?

Muchas de las propuestas de Vox representan, sin duda, retrocesos claros para todos y todas.

¿Qué entiende que hay detrás de ese discurso LGTBIfóbico y que ataca la igualdad?

Sobre todo ignorancia, desconocimiento de una gran parte del mundo y sus problemas. Sus desacuerdos con los movimientos feminista y LGTBI, legítimos si se manifestaran con respeto, responden a una cosmogonía ultra ortodoxa que les atraviesa y que, si me lo permite, no les deja ver la realidad.

¿Usted entiende los pactos de su partido con Vox?

Yo puedo entender cualquier pacto menos los que se hacen con quienes siguen sin condenar los asesinatos terroristas, porque creo que en una democracia todos los votos valen lo mismo. Otra cosa es que a mí no me guste Vox ni la mayor parte de sus ideas. Pero, también es cierto que si Pedro Sánchez hubiera aceptado la oferta que el presidente Feijóo le hizo en campaña, hoy gobernaríamos en solitario en Valencia y Aragón y el gobierno de Murcia no estaría encallado.

En el aborto y en otras cuestiones sociales, ¿cree que el PP ha ido a veces por detrás de la sociedad?

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo es un partido de centroderecha reformista, que siempre tendrá las libertades individuales, conquistadas en más de cuatro décadas de democracia, como centro absoluto de todas sus políticas. Y sí, a veces en mi partido hemos llegado tarde a algunas de esas conquistas. Pero lo importante es que nunca hemos dado un paso atrás a ese respecto, y nunca lo haremos.

¿Cómo se combate la violencia machista?

Con educación. Con leyes que penalicen las acciones machistas y a los agresores. Reeditando el Pacto de Estado de 2017, que diseñó Rajoy y al que no se adhirieron los socios del señor Sánchez, Bildu y Podemos. Desde luego, no aprobando leyes como la del Sí es Sí o la mal llamada Ley Trans, que borra la lucha feminista de más de cuarenta años. Limitando a los menores el acceso a según qué contenidos. Y condenando y denunciando, por supuesto, cada agresión machista.

¿Qué hay que hacer con la prostitución?

Soy un convencido abolicionista de esa prostitución que es consecuencia de la trata de seres humanos. Si Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno, si los españoles le dan su confianza, aprobará una Ley integral contra la trata porque es un tipo de violencia que esclaviza en el mundo a más de 42 millones de personas, sobre todo mujeres y niñas. Un ejemplo más de desigualdad que hay que combatir.

¿De qué manera se pueden mejorar las políticas de igualdad?

Hay que trabajar en la corresponsabilidad. Hay que seguir educando en igualdad; es preocupante ver cómo determinadas actitudes machistas están repuntando entre los más jóvenes. Y hay que erradicar esa lacra que es la violencia machista.

¿Entre los MENAS (menores extranjeros no acompañados) hay más delincuentes?

No. Son menores que, en su mayoría, han huido de situaciones terribles en sus países de origen y que buscan en España oportunidades. Y una democracia como la nuestra tiene la obligación de ofrecerles ayuda y asegurarse de que, de adultos, cumplan las leyes que entre todos nos hemos dado.

¿Por qué le cuesta tanto a la derecha llevarse bien con la cultura?

No es cierto. Y puedo darle nombres de grandes gestores culturales que desde gobiernos del Partido Popular hicieron la mejor de las políticas. Alicia Moreno, Fernando Benzo, Santiago Fisas, Mercedes Cantalapiedra, Patricia Del Pozo… Todos, hombres y mujeres valientes que pusieron la cultura siempre en el centro de lo público. Y, créame, la cultura no tiene ideología; porque la cultura es de todos y para todos. Porque sin cultura no somos nada. Y volveremos a demostrarlo con un Ministerio exclusivamente de cultura más fortalecido que nunca.

¿Un ministerio que levante la voz frente a las cancelaciones de los últimos tiempos?

Un ministerio que denuncie y persiga cualquier tipo de censura, dentro de un Gobierno que tampoco censurará a ningún medio de comunicación ni decidirá quién es buen o mal periodista.