PortAventura World regalará entradas a los llamados a las mesas electorales el 23-J

Desde este jueves han comenzado los sorteos de los ayuntamientos para designar los miembros que estarán en las mesas electorales de los comicios del 23 de julio, para las que se convocará a más de medio millón de españoles entre titulares y suplentes.

Los plenos de los consistorios tienen hasta el 28 de junio para realizar estos sorteos en los que se elige a un presidente y dos vocales para cada mesa, además de a otras dos personas suplentes por cada uno de ellos. Todos ellos podrán alegar en un plazo de siete días desde que se les comunique oficialmente su obligación.

Y es que estar en una mesa electoral a finales de julio en esta ocasión supondrá un gran esfuerzo para aquellos que hayan sido designados. A los 70 euros que percibirán vocales y presidente de la misma, como establece la LOREG, PortAventura World regalará una entrada a todos quienes hayan sido llamados a la mesa electoral en las elecciones generales.

Así lo anuncia en su página oficial el parque temático donde arranca con un: "Pedro, este verano no lo vamos a olvidar" y destaca que "ser titular o suplemente de una mesa electoral es algo que "no vas a olvidar" y no porque en pleno verano muchos españoles tengan que estar contando votos si no porque regalarán entradas a los más de 543.000 españoles citados como miembros de las mesas.

Dicha entrada permitirá a los llamados a las mesas electorales disfrutar de, entre muchas experiencias, "la nueva atracción Uncharted: el Enigma de Penitence. ¡Una dark ride llena de giros inesperados, caídas laterales y animaciones sorprendentes!".

“Vota pasarlo en grande”, instan desde PortAventura.

¿Y cómo se consigue la entrada?

Si vives en España y eres titular o suplente de una mesa electoral habrá que estar atento del hashtag #QueMeToqueMesa y, para conseguir la entrada deberán enviar un email a quemetoquemesa@portaventura.esy adjuntar el documento que justifica la citación a participar en dicha mesa electoral el día 23 de julio. Este documento tendrán que enviarlo entre el 27 de junio y el 23 de julio. Dicha entrada se podrá disfrutar durante toda la temporada.

Una vez comprobada que la documentación es válida, la persona que es titular (presidente y dos vocales) o los suplemente de dichas mesas recibirán un código de un solo uso para canjear durante el proceso de compra de una entrada de un día para PortAventura Park y solo tendrán que introducirlo en el campo "Código de descuento" en la web. Para ello, piden que el emisor se asegure de que sea "legible y sin enmiendas" y garantizan desde el parque temático la "confidencialidad" de los datos que serán eliminados en virtud de la Ley de Protección de Datos una vez hayan sido comprobados.