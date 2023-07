El PP renuncia a presidir las comisiones del Ayuntamiento de Vitoria

El Partido Popular ha decidido en la tarde de este viernes renunciar a la presidencia de las cinco comisiones del Ayuntamiento de Vitoria que le habían correspondido en el reparto dejando otras seis comisiones en manos de EH Bildu. Lo ha hecho después de que el PNV denunciara en un comunicado el “cinismo” del PP y EH Bildu al “pactar” para repartirse las comisiones. El PP ha negado que tal pacto existiera y, ante la "tergiversación de los hechos", ha renunciado a ello.

En un comunicado, los populares vascos recuerdan que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los partidos que conforman el Gobierno municipal no presiden las Comisiones, sino que estas recaen siempre entre los partidos de la oposición. Por tanto, subrayan que, en esta legislatura que acaba de comenzar, la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está formada por el Partido Popular, Bildu y Elkarrekin Podemos. En la pasada legislatura, las presidencias de las Comisiones recayeron en los tres partidos: Partido Popular, Bildu y Elkarrekin Podemos. Sin embargo, en esta legislatura, apuntan, Elkarrekin Podemos, que ha pasado de 3 concejales a 2 tras las últimas elecciones municipales, no puede presidir Comisiones por falta de miembros suficientes, al ser necesario contar con un grupo mínimo de 3 miembros (Presidente, Vicepresidente y Portavoz de Comisión) para poder presidirlas.

Los populares explican que en la Junta de Portavoces celebrada en el día de ayer tanto PNV como PSOE, además del resto de partidos, dieron el visto bueno a las Presidencias de las Comisiones. Sin embargo hoy, en el momento de la votación y coincidiendo con el último día de campaña electoral, "han cambiado su voto".

Recuerdan que la Presidencia de una Comisión en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no supone más que establecer el orden de los debates y los turnos de intervención de las distintas iniciativas que en la mayoría de los casos son preguntas que la oposición formula al Gobierno municipal, además de iniciativas de participación ciudadana. "No tiene ninguna

función ejecutiva, ni supone ninguna retribución extra". Por tanto, inciden en que "no existe ningún acuerdo, ni pacto, ni alianza con Bildu para presidir las Comisiones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por ello consideran que esto "no es más que una treta del PNV y del PSOE que están muy nerviosos en el último día de campaña electoral para intentar visualizar algo que no es cierto".

El Partido Popular recuerda que los votos de su grupo han sido los que han impedido que gobierne Bildu en Vitoria y PSOE y PNV son ahora mismo Gobierno en Vitoria gracias a los votos de los seis concejales del Partido Popular. Es lamentable a lo que pueden llegar el PNV y el PSOE. No todo vale en política”, subraya la portavoz del PP de Vitoria, Ainhoa Domaica.

Ante la tergiversación de los hechos en el día de hoy, el Partido Popular de Vitoria renuncia a las Presidencias de las Comisiones para que las presidan PNV y PSOE.