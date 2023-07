Yolanda Díaz tirará de Ada Colau y Alberto Garzón en campaña, pero no de Irene Montero

En el cuartel general de Sumar se trabaja ya a todo gas de cara a la campaña electoral. La mayor parte de lugares a los que acudirá la vicepresidenta Yolanda Díaz están elegidos ya, a la par que las figuras políticas y candidatos que participarán en el sprint electoral.

El desarrollo de la campaña electoral confirmará que el veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante las negociaciones con Podemos sobre las listas electorales será duradero. La número dos de Podemos no irá en listas electorales ni tampoco participará en la campaña electoral, según confirman fuentes de Sumar.

En campaña electoral Sumar va a promocionar a algunas de sus grandes figuras y padrinos del proyecto político, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau o el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón. Sin embargo, no está previsto que la ministra de Igualdad, Irene Montero, participe en ningún acto de campaña electoral. Tanto la vicepresidenta Díaz como el portavoz de campaña, Ernest Urtasun han explicado en varias entrevistas que para que el acuerdo “más amplio” en democracia saliera adelante habían sido necesarias algunas renuncias pero que, sin embargo, esas personas que no participan en listas -además de Colau o Garzón, Jaume Asens o Juantxo López Uralde, seguirían trabajando dentro de Sumar y participarían activamente. Sí participará en campaña la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que acudirá hasta en dos actos, uno en Navarra -la circunscripción por la que se presenta como candidata- y en el acto de cierre de campaña. Sumar deja el acto con la líder de Podemos para el final de campaña, momento clave en cualquier proceso electoral dado que el voto electoral se decide cada vez más en el último minuto.

Según explican fuentes de Sumar, la ex alcaldesa de Barcelona, referente del mundo del municipalismo, participará en el acto de apertura de la campaña que tendrá lugar este jueves en A Coruña. Además, la ex regidora también participará en más actos, en función de su agenda, en Cataluña. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón participará en, al menos, dos actos de campaña. El ministro de Consumo fue el primer dirigente político que renunció a ir en listas con el objetivo de facilitar la renovación de caras públicas en la vida política.

En Sumar explican que el objetivo es realizar una campaña que esté muy pegada a los candidatos con el objetivo de darlos a conocer y no solo personalizar en las principales caras visibles. Habrá también actos políticos con otros candidatos que van en la lista como el número cuatro por Madrid, Íñigo Errejón. También se prevé la aparición en campaña de la líder de Más Madrid, Mónica García, aunque todavía no está cerrada la fecha.

El lema de campaña de Sumar para estas elecciones “Es por ti”. Según ha explicado el portavoz de campaña en rueda de prensa, el objetivo es hacer una campaña “sobre la gente y sus preocupaciones”. Dirigida, asegura Urtasun “al votante y a la ciudadanía”. Rechazan que estas elecciones sean un “plebiscito” a ningún político, sino que consigan “interpelar al votante por sus problemas”