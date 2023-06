Alberto Garzón renuncia a ir en las listas de Yolanda Díaz y marca el camino a Irene Montero

El ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, se hace a un lado y anuncia que no irá en las listas de Yolanda Díaz el próximo 23 de julio. Así lo ha anunciado el propio Garzón en redes sociales, donde ha dejado claro que seguirá apoyando a "Sumar" para que Díaz se convierta en presidenta.

Que no concurra en las próximas elecciones generales no significa que deje la política. Garzón continuará con sus funciones como coordinador de IU hasta que termine su mandato y apoyará activamente a Sumar. Su paso se entiende como un modo de marcar el camino al resto de actores políticos que ahora mismo se encuentran negociando las listas electorales con el equipo de Yolanda Díaz y que podrían ser motivo de fricción ahora mismo. Desde IU, y también desde Podemos, siempre se ha defendido que los cargos que ejercen la política no envejezcan en sus puestos. Es decir, que sean "sillas calientes". Garzón señala así de manera indirecta a la ministra Irene Montero que lleva desde el año 2015 como diputada por Podemos y que ahora mismo podría estar encallando las negociaciones para facilitar un acuerdo entre Sumar y el resto de partidos de izquierda.

Garzón es uno de los políticos que ha dado apoyo total a la vicepresidenta desde el minuto uno. A pesar de discrepancias en 2019 por las negociaciones para entrar o no en el gobierno, ambos supieron dirimir sus diferencias y forjaron un cordón dentro del gobierno de coalición frente a las ministras moradas en los momentos más críticos como en la guerra en Ucrania o la ley del solo sí es sí entre otras crisis entre los socios.

Un tándem perfecto que no termina aquí. Tras la decisión de Garzón, la candidata de "Sumar" ha mostrado su admiración por la "templanza y generosidad" del coordinador de IU.

Díaz ha alabado su "manera de hacer política y de defender a las personas trabajadoras", así como ese "compromiso y valentía" para cambiar las cosas, que le mantendrán siempre en la primera línea. Y un compromiso claro: "Seguiremos trabajando juntos".