10 empresas que cayeron al no saber avanzar tecnológicamente

1. Kodak, la compañía tecnológica de impresión

En el siglo XX, Kodak fue muy famosa no solo por sus cámaras, sino también por sus películas cinematográficas, las cuales eran más sencillas de producir y revelar. Sin embargo, a pesar de ser considerado un líder tecnológico en aquel momento, falló en adaptarse. Cuando en 1975 inventaron la primera cámara digital, no obtuvieron aprobación para lanzarla. Aunque al final sí salió a la luz, no pudieron adaptarse y la empresa cayó en bancarrota en el 2012.

2. Nokia, la empresa de celulares

Nokia fue una empresa innovadora en su momento, cumpliendo la increíble hazaña de crear el primer teléfono móvil del mundo. Sin embargo, mientras se concentraban en desarrollar hardware resistente y de calidad, se olvidaron de invertir en software y desarrollo digital. Se mantuvo así hasta que se crearon los smartphones y en 2007 Steve Jobs presentó el primer iPhone. Cuando decidieron sumarse a la hora y competir contra Android, ya era muy tarde.

3. Yahoo

En 2005, Yahoo era conocido como una de las más grandes marcas de publicidad. Tenían el objetivo de seguir creciendo y ofreciendo mayores productos y servicios. Tuvieron varias oportunidades a lo largo del camino, pudiendo comprar Google en 2002 o Facebook en 2006. Sin embargo, no le dieron la importancia adecuada a ofrecer innovación y mejorar la experiencia de sus usuarios, lo que llevó a su eventual olvido entre los internautas.

4. MySpace

Antes de la llegada de Facebook, MySpace se mantenía en el liderazgo de las redes sociales. Sin embargo, con la llegada de Zuckerberg, la web empezó a perder usuarios rápidamente, obligándola a hacer un cambio en 2011, en la que decidió centrarse en música y entretenimiento. Su fallo es una combinación de falta de adaptación a las nuevas tecnologías y no aprovechar oportunidades, como la de 2005 en las que Zuckerberg ofreció venderles su red social.

5. Polaroid

Similar a Kodak, Polaroid es una marca de cámaras fotográficas que incluso disfruta de renombre en la actualidad. Se hizo famosa en 1972, después de presentar su cámara capaz de revelar fotos instantáneamente después de tomarla. Aunque tuvo un gran éxito durante los 90, también sufrió ante por la llegada de las cámaras digitales. La razón es que se negaron a adaptarse, pensando que lo que sus clientes querían eran la impresión en papel. Esto llevó a la marca a bancarrota.

6. Atari

Todos conocemos Atari, la famosa compañía desarrolladora de videojuegos y que se hizo reconocida por su clásica consola, la Atari 2600. En este caso, además de la falta de adaptación y desarrollo en el mundo digital, fue su enfoque empresarial. En lugar de sumarse a las demás empresas y avanzar tecnológicamente en cuanto a juegos concierne, se centraron simplemente en hacer juegos con licencias.

7. Blackberry

Parecido a Nokia, Blackberry fue otra de las marcas de teléfonos móviles que se destacó por ofrecer un dispositivo con teclado completo, lo que fue de gran revolución para la experiencia del usuario. Sin embargo, este desarrollo no lo mantuvieron a futuro. Con la llegada de las pantallas táctiles, se negaron a usarlas con el fin de mantener su estilo. En 2017, se anunció que la marca dejaría la creación de móviles y se centraría en otros proyectos.

8. Hitachi

Esta marca se hizo famosa por la creación de televisores de alta calidad. En su momento, se consideraba a la altura de otras grandes tecnológicos como Sony, Panasonic y Sharp. Sin embargo, a pesar de ello, no supieron entender cómo funcionaban los dispositivos electrónicos en su totalidad ni su fabricación. En 2012 dejaron de producir televisores para centrarse en la producción de chips, lo que demuestra cómo fallaron en el camino.

9. NetScape

Antes de la llegada de Google e Internet Explorer, NetScape era el navegador de preferencia a finales de los años 90. A pesar de ser de las empresas con un fuerte enfoque en avanzar tecnológicamente, eventualmente fue derrotada por Internet Explorer, que ofrecía mejores alternativas.

10. Terra

Terra es, sin duda alguna, uno de los fenómenos más conocidos en España, con una magnitud similar a Google y a Facebook. Sin embargo, su declive comenzó en marzo del 2000, con la llegada de las puntocoms, hasta finalmente llegar a pérdidas de 2.008,9 millones en 2002. Hasta 2012 estuvo en intentos de recuperarse al centrarse en alquiler de películas o música, pero no tuvo éxito. Un ejemplo de que avanzar tecnológicamente es crucial en todo tipo de empresas.