El 83% de los empleados que usa la IA disfruta más de su trabajo

Charles Chaplin ya mostró en su película «Tiempos Modernos» lo aburrido y tedioso que podía ser para cualquier persona realizar tareas repetitivas y monótonas durante el trabajo. Al igual que en las líneas de producción hace tiempo que los brazos robóticos han ayudado a que los humanos dejen de lado estas tareas mecánicas para centrarse en aspectos de mayor valor productivo, ahora tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) están ayudando a todos los profesionales a ser más productivos, eficientes y creativos, lo que, en definitiva, contribuye a su satisfacción y bienestar.

Así lo pone de manifiesto una reciente investigación llevada a cabo por Microsoft y LinkedIn, quienes cada año pulsan el clima laboral de los empleados de todo el mundo en su Work Trend Index.

Según la edición 2024 de este informe, 3 de cada 4 trabajadores a nivel mundial están ya usando la IA para sus labores profesionales (el 46% desde hace menos de medio año). ¿Las repercusiones? Tienen que dedicar menos tiempo a determinadas cuestiones (90%), se concentran más en aquello que es más importante para su trabajo (85%), son más creativos (84%) y disfrutan más de su trabajo (83%).

[[H2:Si no me das la IA…]]

Otra buena muestra de cómo la IA está impactando en los trabajos actuales es el hecho de que son los propios empleados los que quieren poder utilizar estas herramientas en su día a día. Incluso cuando sus empresas no facilitan su adopción en sus puestos de trabajo.

Así, y como ya ocurriera con la proliferación de los teléfonos y dispositivos móviles, son muchos los empleados que deciden utilizar «su» propia IA en caso de que la empresa para la que trabaja no se lo facilite. Es lo que se conoce como BYOIA (Bring Your Own IA, emplea tu propia IA). Una tendencia, además, que se observa en todas generaciones actualmente en activo, sin apenas grandes diferencias entre unas y otras. Este dato debería ser especialmente tenido en cuenta por las empresas, puesto que no todas las aplicaciones de IA tienen un uso confidencial de los datos que se introducen al usarla, lo que podría comprometer la seguridad y competitividad de los negocios. Sin embargo, Copilot para Microsoft 365 se encuentra amparado por el EU Data Boundary para Microsoft Cloud lo que garantiza que el almacenamiento y el tratamiento de datos se realiza dentro del territorio.

Los trabajadores deciden utilizar la IA por su cuenta para intentar lidiar con algunos de los cuellos de botella que siguen persistiendo en todos los trabajos, como un exceso de reuniones y correos electrónicos. Cabe señalar que, según este mismo estudio, los empleados dedican tres de cada cinco días de la semana a gestionar estas tareas.

Puestas así las cosas, no es de extrañar tampoco que las propias empresas quieran que los trabajadores sepan cómo utilizar la IA. De hecho, 7 de cada 10 directivos aseguran que optarían antes por contratar a una persona que tuviera menos experiencia para un determinado puesto si tiene conocimientos de IA y 2 de cada 3 no contrataría una persona que no tuviera estas destrezas.

Sin embargo, solo el 39% de los empleados que están usando la IA en sus trabajos han recibido algún tipo de formación sobre cómo deben usarla y solo una cuarta parte de las empresas tienen previsto algún tipo de formación en esta materia para este año.

Saber usar la IA

Con el reto de «democratizar la IA para que sea accesible a todo el mundo, independientemente de sus conocimientos previos», Microsoft lleva tiempo desplegando su tecnología de IA en todo su catálogo de productos, especialmente en su suite ofimática Microsoft 365. La IA de Microsoft, conocida como Copilot, la compañía siempre ha defendido que se trata de un asistente inteligente que ayuda al usuario a realizar mejor sus tareas. Además, con las últimas mejoras se facilita su uso. «Copilot sugiere prompts habituales en función de la tarea que vaya a realizarse y facilita la forma de comunicarse en el flujo de trabajo», asegura Antonio Cruz, director de Modern Workplace de Microsoft, quien añade que Microsoft Copilot «se presenta como el compañero ideal para aligerar tareas, mejorar la calidad de los trabajos y, por tanto, para colaborar de forma más eficiente».

La expansión de Copilot es tal que ya están apareciendo los primeros productos de hardware (como los dispositivos de Microsoft, Surface Pro y Surface Laptop, y toda una gama de ordenadores personales de diferentes marcas) diseñados para la IA que incorporan esta tecnología localmente.