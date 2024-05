Carrefour, certificada por Aenor por su eficaz reducción del desperdicio alimentario

Carrefour se ha convertido en la primera y única empresa de distribución española en obtener la certificación Aenor por su eficaz gestión del desperdicio alimentario. Dicho sello es un aval externo que reconoce la efectividad de las medidas implementadas por la compañía bajo las iniciativas #DesperdicioAlimentarioZero. A través de esta iniciativa, Carrefour regulariza los stocks, promueve una segunda vida a sus excedentes mediante la elaboración de productos como mermeladas elaboradas con frutas maduras, tomate frito, embutidos, cerveza con pan, croissants y panes tostados, cremas de verduras, frutas y hortalizas con formas menos atractivas y packs de frutas, entre otras. Además, sus centros ofrecen descuentos en productos próximos al fin de su vida útil y la comercialización de packs a través de la app To Good To Go.

Sepiia lanza un tejido que evapora el sudor

La firma de moda Sepiia ha lanzado un nuevo tejido que cuenta con una tecnología, que está inherente en el hilo, que combina el triple «efecto chill». Con ello consigue reducir la temperatura de la piel, ofreciendo una sensación refrescante que es permanente. También consigue mantener siempre seco a quien lleva puesta la prenda, pues es capaz de absorber y evaporar el sudor en segundos.

Banca Ética sigue conquistando mercado

El Grupo Banca Ética cerró 2023 con un beneficio neto consolidado de 31,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 83,7% respecto a los 17,2 millones del año anterior. Estos datos se desprenden del proyecto de balance aprobado por el Consejo de Administración del banco el pasado 28 de marzo y suponen una nueva oportunidad para la entidad para la reinversión en proyectos de impacto social.

Hoteleros de Madrid, unidos para mejorar su consumo

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha lanzado el proyecto ‘BI Green’, con el apoyo de la DG de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid y la colaboración del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). El proyecto se enfoca en digitalizar y analizar los principales consumos de electricidad, gas natural y agua para identificar patrones o detectar puntos de mejora que garanticen una gestión óptima.

Las aseguradoras gastan 847 millones por el clima

Las aseguradoras tuvieron que depositar el año pasado 847 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por fenómenos atmosféricos, según la patronal del sector asegurador, Unespa, de acuerdo con el informe El seguro y la sostenibilidad climática en 2023, elaborado por Estamos Seguros, una iniciativa de divulgación de la entidad. Entre 2017 y 2021 se abonaron 3,796 millones de euros.

El mundo generó un 30% de electricidad renovable

La creciente penetración de la energía solar y eólica hizo que el mundo superara en 2023, por primera vez en su historia, el 30 % de la electricidad de origen renovable, un récord que marca un «punto de inflexión» en el camino hacia una era de disminución de los combustibles fósiles. Por encima de esta media se situó la UE, que en el último ejercicio consiguió generar el 44 % de su electricidad a partir de renovables.

España sigue liderando la lista de banderas azules

El distintivo Bandera Azul, que reconoce cada año las mejores playas por el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad de los bañistas, ondeará este verano en 638 playas lo que mantiene a España como líder mundial de los últimos 30 años consecutivos. España consigue en total 18 banderas azules más que el año pasado: 638 para playas y 102 para puertos deportivos entre otros.