Elalba, un rosé con estilo para gente elegante

Con el inminente arribo de la temporada estival, ha llegado el momento de hacer el cambio primavera - verano, empezando por el armario y, sobre todo, la nevera.

Para hacer este cambio con elegancia, sofisticación, éxito y pasión, Philippa 1970 y Bodegas Emilio Moro presentaron recientemente en los jardines del Hotel Mandarín Oriental Ritz el pack que no debería faltar en ninguna terraza. Por un lado, los vestidos largos serán una pieza indispensable cuando se trate de socializar al aire libre, por lo que los linos floreados y de colores vivos, diseñados por Philippa 1970, serán un gran acierto. Por otro lado, un encuentro social, no sería lo mismo sin un buen vino, y es aquí donde Emilio Moro hace una entrada triunfal y seductora al presentar a Elalba, su primera añada de vino rosado. Pero, ¿Qué tienen en común ambas marcas? Según describen desde la bodega, el Elalba de Emilio Moro 2023 es mucho más que un vino, porque es también «el acompañante perfecto para aquellos que ven la vida como una experiencia exquisita donde las tendencias no tienen cabida, pero la calidad y el estilo, sí».

En esta línea, el rosado es el resultado de la mezcla de variedades tempranillo y albillo mayor, en esencia, destaca por su frescura y sutileza, pero a la vez, por su complejidad y elegancia, logradas gracias a su elaboración cuidadosa y su paso por barricas de roble francés. Con un color rosa salmón muy pálido y aromas que combinan frutas rojas como la fresa y la cereza con notas florales y minerales. En cuanto al maridaje, es una bebida ideal para disfrutar junto a servidos a temperatura fría. De este modo, Elalba y Philippa 1970, demuestran, así, ser el match perfecto de este verano, al compartir los mismos valores y estilos en sus propios mercados e industrias.