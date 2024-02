Europa da un paso más hacia la adopción de normas que regulen el uso de la IA y de ChatGPT

Europa será el territorio precursor de un estándar global que definirá las bases del desarrollo e implementación de la inteligencia artificial. Y es que, después de tres años, un acuerdo político podrá convertir las normas de IA propuestas por la Comisión Europea en una ley mundial. Tal parece que las industrias en las que se pretenda usar IA, deberán regirse por esta nueva regulación que ha sido respaldada por la UE.

La nueva ley de IA en Europa, respaldada por los países de la UE, establecerá estándares globales para regular el uso de tecnologías como ChatGPT. Esta ley, abarca diversas industrias, desde banca hasta automotriz, y también busca definir parámetros para el uso militar, criminal y de seguridad. No obstante, antes de entrar en vigencia ya hay diversas opiniones y debates que afirman que no debería legislarse.

Las nuevas normas globales sobre la IA son un hecho

Recientemente, un comunicado confirmó que países de la Unión Europea han respaldado el acuerdo logrado en diciembre que plantea un uso justo de la IA. Se trata de un conjunto de reglas que afianzan las ventajas de esta tecnología, pero que también destaca la necesidad su regulación. Tanto empresas como usuarios necesitan proteger la integridad de su información y dispositivos, pero en un mundo tan competitivo, es menester que exista una ley.

Francia se oponía a la aprobación de este reglamento, pero ha confirmado su respaldo luego del ajuste de condiciones que garantizan transparencia y protección de los secretos comerciales. Con sus normas estrictas, tal parece que esta será una de las leyes más equilibradas que habrá, además abarcará sectores como el militar y médico. El jefe de la industria de la UE, Thierry Breton denomina a esta ley como “histórica y una primicia mundial”.

Una superestrella que puede cambiar el mundo

Uno de los detonantes de este nuevo paso hacia la aceptación de las nuevas normas sobre la IA, han sido los deepfakes. Es decir, las regulaciones apuntan, sobre todo, hacia la Inteligencia Artificial Generativa, que es capaz de crear realidades alternas en formatos audiovisuales. Los deepfakes son videos realistas creados con IA, en los que prácticamente no hay diferencia entre un video real y los generados por un chatbot. Por otro lado, se han creado canciones con voces que algunos cantantes nunca grabaron.

En este sentido, la cantante Taylor Swift fue víctima de un material falso generado por un algoritmo de IA. En dicho video, puede verse a una supuesta Taylor en imagenes muy explícitas y orientadas al público adulto. Por eso, Margrethe Vestager, jefa digital de la UE, resaltó la necesidad de frenar la creación de este tipo de imágenes por un tercero. La finalidad es proteger la privacidad y la reputación de las personas en general.

Los oponentes no se hicieron esperar

La noticia sobre la aprobación de las normas de la IA ha generado acalorados debates en todo el mundo. El grupo de presión tecnológico CCIA, que incluye a Alphabet, Amazon, Apple y Meta, ha expresado su preocupación y advierten sobre los posibles obstáculos. El director de políticas de CCIA Europa, señaló que muchas de las reglas sobre IA no son claras y podrían obstaculizar el desarrollo e innovación.

Destacó la importancia aplicar correctamente esta ley para garantizar que las normativas sobre IA no terminen siendo una carga para las empresas. La preocupación de estos gigantes que estos cambios condicionen demasiado su capacidad de innovar y competir en un mercado tan dinámico. No obstante, no es un tema del que estén opuestos en su totalidad, solo esperan una mayor claridad.

Lo que se espera en los próximos meses

Para hacer realidad esta ley, es necesario someterla a votación. Y para ello, este próximo 13 de febrero, un comité especial de legisladores de la UE emitirán su voto. Por otro lado, en los meses de marzo y abril se realizará la votación en el Parlamento Europeo. De modo que, no falta mucho para que todas las empresas que desarrollen y usen la IA en sus actividades, de apeguen a la normativa. Es que, ya es un hecho que nadie podrá oponerse a que se ratifique o no de manera formal este acuerdo en abril de 2024.