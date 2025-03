En la mitología helénica, Europa era la hija de Agenor, y en un momento de su vida fue raptada por el propio Zeus, que para ello se encarnó casi en la vaca que ríe. Para sucederse una serie de episodios.

Europa es la parte más imaginativa y lúcida de las cinco en que se divide el mundo: Europa, Asia, África, América y Oceanía; sin contar con la sexta que es la Antártida, todavía no reclamada por Trump, con 14 millones de kilómetros cuadrados, algo más de seis veces Groenlandia, que sólo tiene 2,25 millones. Como se de cuenta el de la Casa Blanca…

Europa no se forma solamente por la Unión Europea con sus 27 Estados miembros, más el Reino Unido, sino que incluye dos países neutrales (Islandia y Noruega). Así como la inmensa Rusia hasta los Urales, más los tres países caucásicos (Georgia, Armenia y Azerbaiyán).

En cualquier caso, sucede que para casi todos, Europa, capital Bruselas, es lo mismo que la UE, Unión Europea, sin el Reino Unido. Que se nos fue hace cinco años con un Brexit que ahora se llora como al Che Guevara, según la célebre soap opera de “No llores por mí, Argentina…” de las Pampas.

Y acotados debidamente por extensiones y ubicaciones, ¿qué vaina somos los europeos? ¿Qué va a ser de nosotros? Nos hallamos frente a ingentes poderes retorcidos y mejor armados, como EE.UU., China y Rusia… He ahí la cuestión, que es nuestro to be or not to be. Y dicen que van a ser Doña Ursula en la Comisión, y Don Antonio en el Consejo Europeo, dos honestos funcionarios, quienes van a conducirnos a la grosse Europa armada hasta los dientes. Esperemos al menos una son-risa benévola de Washington DC, otra de Moscú, y la tercera, de Pekín… O que venga Dios y lo vea.