Juan Carlos Delgado: “Es importante que las empresas y la administración dejen en manos de profesionales la seguridad informática y la seguridad física”

Un estudio publicado recientemente recoge que el 84% de los españoles teme ser víctima de fraude digital, asegurando el 90% que se siente desprotegido por parte de las empresas y de las administraciones públicas. ¿En qué medida trabaja Detectib frente a los casos de corrupción? ¿Se salvaguarda la confidencialidad en todo momento?

Desde nuestro despacho, asesoramos siempre a nuestros clientes acerca de la importancia de la prevención para evitar este tipo de delitos. A través de las RRSS y de nuestro blog, solemos dar consejos prácticos ante las amenazas, pero cuando ya es demasiado tarde y el fraude o la estafa ya se ha cometido, disponemos de un experto equipo de detectives privados especialistas en ciberdelincuencia para evitar males mayores y conseguir pruebas que después se puedan poner a disposición de las FFCCSE para que procedan a la detención de los delincuentes.

Este es uno de los pilares de colaboración más importantes entre la seguridad pública y la seguridad privada en nuestro país.

El auge de la IA ha hecho aumentar los ciberataques a empresas. Como método de protección eficaz, ¿qué papel desempeñan los barridos electrónicos y la seguridad informática? ¿Son conscientes los líderes de IT del problema actual?

La inteligencia artificial aplicada a los detectives privados como cualquier avance tecnológico tiene siempre las dos vertientes, la positiva porque nos va a ayudar en nuestras investigaciones para conseguir el éxito de las mismas y la negativa porque facilitan la comisión de delitos cibernéticos entre otros y aumenta el número de delincuentes especializados.

Es importante que las empresas y la administración dejen en manos de profesionales todo aquello que tenga que ver con la seguridad informática y con la seguridad física. Ninguna persona física o jurídica está libre de ser víctima de un ciberataque o de una escucha ilegal. De ahí la importancia de revisar constantemente los sistemas más vulnerables de su actividad. Por desgracia, existe todavía mucha gente que sigue pensando aquello de “esto no me va a pasar a mi” y no toma ningún tipo de medidas para protegerse. Un error muy común

La figura del ‘mistery shopper’ se ha convertido en estratégica para muchas empresas, independientemente de su sector, debido a la elevada competencia que existe en el mercado. No obstante, no siempre se actúa cumpliendo con la legislación vigente. ¿Qué tipo de servicio, en este sentido, ofrece Detectib?

El cliente misterioso o “mistery shopper” supone a todas luces una investigación privada y como tal a desarrollar exclusivamente por detectives privados. Sin embargo, la propia administración permite que empresas que no están dadas de alta en seguridad privada y por lo tanto no tienen licencia para ejercer, puedan estar desarrollando actividades de este tipo de forma impune. Los diferentes colegios y asociaciones de detectives privados han denunciado en multitud de ocasiones esta práctica que es un claro ejemplo de intrusismo.

Los propios clientes que contratan a empresas que se anuncian para llevar a cabo actividades de “mistery shopper”, deberían de ser conocedores que pueden estar incurriendo en un delito de favorecimiento del intrusismo castigado con penas de multas elevadas e incluso con cárcel.

En Detectib realizamos a lo largo del año cientos de servicios de esta clase tanto en hoteles como en tiendas o en el sector de transportes y lo hacemos con la garantía de una profesionalidad y respaldo jurídicos necesarios porque si en el transcurso de la investigación se descubren hurtos o prácticas ilegales por parte de algunos empleados, nuestros informes son los únicos que sirven para poderlos aportar como pruebas en procedimientos judiciales.

Ahora que Meta se encuentra en el punto de mira, acusada de competencia desleal en materia publicitaria, ¿hasta qué punto es fundamental examinar esta cuestión con lupa en el entorno empresarial?

Está claro que cada día surgen nuevos tipos de delitos, sobre todo en el entorno de las nuevas tecnologías y ello requiere un mayor esfuerzo en formación por parte de los profesionales de la investigación y una mentalidad más responsable y más acorde con la realidad por parte de las empresas para estar preparados contra los delincuentes.

La alta competencia en programas y aplicaciones con el objetivo de conseguir mayor número de clientes y mejor gestión de los datos ha propiciado también la picaresca en el sector y ha hecho aumentar las ilegalidades como consecuencia también de la poca o nula ética empresarial. En Detectib hemos contribuido y seguimos haciéndolo con nuestras investigaciones, a detectar todo aquello que supone intromisión en los datos privados de personas y empresas y mantenemos una vigilancia casi permanente para evitar que nuestros clientes puedan ser víctimas de robo de información o de manipulación de datos personales, económicos o de cualquier otra índole.

La insolvencia fingida se ha convertido en un problema latente que también afecta a las empresas ante el auge de la digitalización. ¿Cuáles son los casos más comunes que surgen actualmente y cómo se actúa frente a ellos?

Son casos que cada vez más son objeto de contratación en nuestro despacho. Los detectives privados somos fundamentales en poder demostrar que quien se declara insolvente después de haber sido condenado a pagar, mantiene un alto nivel de vida incompatible con la situación declarada. Casi en el cien por cien de los casos, los jueces admiten la prueba del detective y obliga al deudor a hacer frente a sus obligaciones.

Gracias a los informes de Detectib hemos podido salvar situaciones críticas de cónyuges que no cobraban la pensión de alimentos de sus hijos establecida por sentencia firme o empresas con grandes problemas de liquidez por culpa de proveedores que adeudaban grandes sumas de dinero y no pagaban.

Cada vez son más comunes los casos de estafas al utilizar la nube como Google Drive o Dropbox. Desde Detectib, ¿a qué tipo de problemas de cloud empresarial os soléis enfrentar y qué soluciones proponéis al respecto?

En Detectib, estamos siempre muy actualizados en todas aquellas leyes que se promulgan acerca de la nube o cloud empresarial para asesorar también a nuestros clientes y que no incurran en ilegalidades sin tener conocimiento de ello. Sobre todo, si son clientes que concurren a licitaciones públicas y que manejan datos muy vulnerables que después van a guardar en un servidor virtual que ni saben dónde está.

Nuestros expertos en informática revisan todos los protocolos de almacenaje de datos cuando realizan las auditorias de ciberseguridad y aconsejan a nuestros clientes sobre los aspectos legales y de seguridad más recomendables y que no les causen problemas de ningún tipo ni en la actualidad ni en un futuro inmediato.

En Detectib ofrecéis un servicio de Contravigilancia de personas VIP pero, ¿hasta qué punto podemos estar tranquilos de que no se infringe ningún aspecto relacionado con la protección de datos o los derechos de las terceras personas implicadas?

Es uno de los servicios más demandados sobre todo en los meses de verano y vacaciones. Nos encargamos de darles tranquilidad a todas aquellas personas que por razón de su alto cargo empresarial se puedan sentir amenazadas tanto personalmente como el de su entorno familiar.

De forma discreta pero contundente, aseguramos su entorno de vacaciones para que pueda disfrutar del lugar y de su familia sin amenazas de ningún tipo. Por supuesto, todo ello respetando escrupulosamente la ley. No ejercemos de escoltas porque para eso están las empresas de seguridad que disponen de ese servicio. Nosotros solo realizamos contravigilancias, una actividad prevista en la actual ley de seguridad privada como competencia profesional de los detectives privados

Para concluir, ¿qué otros servicios ofrece Detectib?

Últimamente, hemos puesto en marcha servicios muy novedosos que complementan nuestro amplio porfolio de servicios. Hemos incorporado a Detectib una nueva detective con master en comportamiento no verbal y detección de la mentira con el fin de que pueda emitir informes periciales en aquellos casos en los que la sola declaración de una persona supone la única prueba de cargo.

Poder detectar si se dice la verdad o se miente es actualmente una necesidad en los entornos jurídicos para llevar a cabo una acusación o defensa y desde su puesta en marcha ha tenido una gran aceptación. Esta pericial complementa las que ya teníamos en nuestro catalogo: grafológica, investigación de accidentes de tráfico, incendios, etc. . En investigación tocamos prácticamente todos los palos: laboral, familiar, mercantil,. Lo podemos acreditar en los más de 4.000 casos investigados por los detectives privados de Detectib