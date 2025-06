“Estudiar hoy, sin aprender IA, no tiene ningún sentido”

Se cumplen tres años desde que Google abrió su zona cloud en España. ¿Cuál es el balance?

Fuimos los primeros y eso, obviamente, nos llenó de orgullo. Creo que vino muy bien ya no sólo a Google, sino a España porque luego vinieron las inversiones de otras compañías y hoy España es un hub de data centers. Creemos que todavía quedan más cosas por hacer, no son solo en los data centers. Le pongo siempre mucho cariño a los cables submarinos porque conectan a la península con África, con Inglaterra y con Estados Unidos. Son cables de muy alta capacidad. España, por su infraestructuras, mix energético renovable y demás, está siendo muy interesante para que podamos acercar el cloud y la IA a los clientes.

Fueron los primeros, pero los otros dos híper escalares han decidido abrir sus propios CPDs, no alojarlos en terceros como Google, y además están ampliando esas zonas…

Siendo totalmente franco, no es relevante quién pone el ladrillo. Lo que es importante es la propiedad intelectual que hay dentro del data center. Eso es 100% propiedad de Google. Igual que cualquier otro data center en el mundo, no hay ninguna diferencia entre las prestaciones, rendimiento y capacidades que un cliente español experimenta utilizando nuestra región versus utilizando regiones diez veces más grandes que puedan estar en otros países. En realidad, lo del ladrillo es irrelevante. Lo importante es lo que hay dentro, la magia, entre comillas, de conseguir que esos sistemas se produzcan en performance, prestaciones, la poca latencia que tenemos para todos los usuarios.

¿Está previsto ampliar estas zonas cloud o expandir hacia otras?

Google tiene 75.000 millones de dólares de inversión en CAPEX a nivel mundial. Una parte significativa de todo eso va a data centers e infraestructuras. Iberia sigue siendo un país interesante y, desde luego, es algo que puede ocurrir en el futuro, que deseamos traer todavía más capacidades.

No todas las novedades que se anuncian a nivel mundial llegan por igual a las zonas cloud. ¿En qué situación está la región de España?

Entre las mejores de Europa. Es verdad que hay alguna cosa concreta que en un momento determinado puede ser que todavía no se haya desplegado, pero diría que el 98% de las capacidades las tienes disponibles en Madrid y no tienes que ir a ninguna otra región de Google.

Hay una cierta preocupación, especialmente en las administraciones públicas, por la apuesta de proveedores que no sean europeos por la situación geopolítica.

La inquietud por el contexto geopolítico en todos los clientes es una pregunta que siempre sale en las conversaciones. Afortunadamente, Google hace tres años decidió apostar por soberanía digital. Y esa apuesta, en concreto en Europa, se materializó en cuatro países concretos: Alemania, Francia, España e Italia. Eso se tradujo en un acuerdo que tenemos con Indra Mainsait, por la cual somos capaces de tener lo mejor de la nube pública, pero asegurándonos que la información está encriptada y que esas claves criptográficas residen fuera de Google. De tal forma que, aunque quisiéramos, si en un momento determinado alguien nos pidiera determinado tipo de información, no podemos acceder a ella. Esa nube está disponible desde el año pasado, desde verano del año pasado, y es una de las primeras ofertas de soberanía. A nivel mundial, hemos anunciado o clarificado cuál es nuestra oferta de soberanía, a través de un partner europeo (en este caso español), somos capaces de dar esas garantías. Así, por ejemplo, el 112, servicio de emergencia del Canario, ya está utilizando. Es el primer nivel. Hay un segundo nivel que llamamos nube dedicada, que hacemos también con un partner local. El ejemplo lo tenemos en Francia con Thales, creando una compañía conjunta que nos permite dar respuesta a las necesidades que tiene los clientes en Francia, que son muy estrictas, en los entornos regulados. Hay un tercer anuncio muy interesante de una tecnología que se llama Google Cloud AirGgap (desconectada) que nos está permitiendo dar respuesta a cuando los clientes quieren tecnologías que no están conectadas a Google y que pueden operar de forma independiente. Aunque tuviéramos en algún momento determinado requerimientos de cualquier tipo, nosotros no podemos operar ese tipo de tracciones. Ese tipo de tecnologías están teniendo mucha tracción, fueron certificadas por los departamentos de defensa americanos el año pasado y ahora ya estamos trabajando con distintas administraciones y ministerios de defensa en Europa viendo si este tipo de soluciones se pueden hacer realidad. Hay mucha sensibilidad. Precisamente por eso.

Según Google, hay tres preocupaciones entre los clientes europeos: flexibilidad, seguridad e inteligencia artificial. España ha sido un país al que le ha costado ir a la nube. Con la inteligencia artificial, ¿está pasando lo mismo o es como el punto de apoyo que las empresas y las instituciones necesitaban para subir definitivamente a la nube?

Obviamente, la IA está en la nube y es una razón más para subir a la nube. La seguridad también es otra razón más. No es que seamos más listos que nadie, pero si tú quieres de verdad mantener tus infraestructuras seguras, hacerlo en on premise es muy complicado. En Google dedicamos miles de personas y tenemos millones de señales por segundo que inyectamos dentro de nuestros modelos de inteligencia artificial para seguridad. Esto nos permiten ofrecer mucho más seguridad que otros tipo de infraestructura. En el caso de España, la adopción de la nube empezó un poquito más tarde, así que la IA sin duda lo tiene que acelerar, porque es difícil, es imposible hacer IA de verdad si no tienes ese data recibiendo la nube, si no puedes entrenar los modelos recibiendo la nube con la flexibilidad que necesitas. Y luego sí, puedes desplegarlo a lo mejor a un on premise para hacer la inferencia, para que luego las respuestas quede la IA que tú trabajes, pero es una realidad, nos está ayudando.

¿Cuáles son los casos que están haciendo las empresas en España a la hora de utilizar la IA de Google?

Hay un área muy interesante que tiene que ver con todo lo que es la atención al cliente. Esas capacidades multimodales de que la IA sea capaz de entendernos, cómo hablamos, de hablar, de dar información, de poner contexto. nos está llevando a tener mucho éxito en el sector de call centers. En Estados Unidos llevamos trabajando tres años con Verizon y el 80% de todas las interacciones que tienen ahora con los clientes se han digitalizado. Bien a través de canales de tipo chat o similares, bien ya sea a través de canales de voz. Y eso obviamente es una partida significativa para las empresas por el nivel de coste que supone y por la importancia para la satisfacción de los clientes, el famoso NPS. Este tipo de tecnologías están bajando mucho los costes y aumentando mucho la satisfacción.

Similar a esta es todo el área de empleados. Aquí es donde Agente Space juega un papel fundamental. Estamos trayendo lo mejor del buscador de Google dentro de la compañía, de tal forma que tú puedas, a través de una cajita con lenguaje natural, preguntar cualquier tipo de información y se conectará al SAP, Salesforce o ServiceNow de turno, al Google Drive, al Office, al SharePoint. Tiene 100 conectores distintos y te da la posibilidad de extraer esa información. Y luego integra notebook.lm y este tipo de capacidades. Está teniendo mucha atracción. Tenemos proyectos muy interesante, como el de Force, una compañía de 20.000 empleados que tiene una operación muy significativa aquí en España, donde está su central de data y de inteligencia artificial. Están dando agent space a sus empleados para poder entender mejor la cantidad de manuales raros que deben de tener los motores para masticar toda esa información, entender las incidencias.

Sobre todo también el hecho de que cualquier empleado puedas hablarle al data, que ya no necesites irte a determinado tipo de informe, sino que tú puedas dar la libertad al usuario de negocio para que te pruebe el dato tal y como lo quiera, de nuevo, en lenguaje natural. Ese es otro área que está siendo muy significativa. Sin duda, en seguridad, ya no se puede hablar de ciberseguridad sin inteligencia artificial, y estamos desarrollando agentes de inteligencia artificial. Embebiéndolos. En el caso de España tenemos a Iberdrola usando está hy otras tecnologías. También el BBVA en seguridad es muy conocido. La época de los chat bots está superada y ahora es la capacidad de que haga algo por ti, que dialogue contigo o con otros agentes y podamos tenerles trabajando por nosotros, pues 24 por 7, con más rapidez y más seguridad.

Han firmado un acuerdo con Planeta Formación y Universidades para crear Nexia. ¿Qué esperan de este acuerdo?

Es un acuerdo muy interesante. Nexia es un proyecto que tiene muchos elementos y han decidido trabajar con nosotros y con Deloitte. Estamos entrenando a todos sus profesores y alumnos de la universidad, por la que cada año pasan 115.000 personas. Estudiar hoy, sin aprender IA, no tiene ningún sentido. estamos embebiendo, no solo en los currículos tecnológicos, sino en los currículos de todas las áreas, esta parte. Y eso es muy importante. Además, quieren ser un hub, un barómetro de adopción de la inteligencia artificial y convertirse en un centro de excelencia para que empresas que tengan determinado tipo de retos puedan ir allí y, con las capacidades de Deloitte, dar respuesta. El grupo está apostando mucho por la utilización de la inteligencia artificial y es un proyecto con el que estamos muy enamorados.

Lo que no puede ocurrir es que España pierda el vagón de la inteligencia artificial y para ello la formación es fundamental. Entonces, iniciativas como esta a nosotros nos dan las alas que necesitamos.

A ello hay que añadir la oferta masiva de cursos que estamos haciendo. Hace dos semanas lanzamos una que se llama el certificado en Generative AI, que es para personas que no son técnicas. Es un certificado de personas que quieren entender los conceptos básicos para ser capaces de proyectar las capacidades de las revisiones. Están gratis, están en la web, los tienes muy profundos, los tienes más sencillos y nos hemos puesto ese objetivo ambicioso de, de aquí al 2027, un millón de personas formadas.

¿En qué tenemos que formarnos en IA?

Independientemente de la IA, la formación es algo que nos tiene que acompañar a lo largo de toda la vida. Yo he tenido que leer y curiosear tanto en los últimos 18 meses como en mi vida anterior. ese espíritu de curiosidad es fundamental. Tenemos que experimentarlo, tenemos que sentir de lo que es capaz. Y aquí, como siempre, y desde hace ya algunos años, el mundo del consumo va por delante de la empresa. La empresa tiene los requisitos de regulación, de cumplimiento, etcétera, que son fundamentales. Pero en el mundo del consumo todos somos capaces de experimentar con este tipo de tecnologías. Eso es lo fundamental. Esa experimentación de esos superpoderes y ver en qué se traducen para cada uno de nosotros en la vida personal, pero también en los aspectos profesionales. Y a partir de ahí se declina de forma distinta para cada industria. No es lo mismo una periodista que lo que tiene que hacer un trabajador de las fábricas. Para mí la calve es ser curioso, creerte el momento, que es fascinante.

¿En qué le ha cambiado la IA la vida, sobre todo laboral, a Isaac Hernández?

A mí me la cambia en el sentido de que es más profesional, en el sentido de que cada vez es el topic, es el tema y tienes que aprender de él y tienes que tener su altura. Y a la velocidad a la que va, de nuevo. Tengo ya unos años y me ha tocado vivir y explicar en España para qué sirven los interfaces gráficos, para qué sirven los ratones. Luego la revolución del internet. Pero nunca había ocurrido a esta velocidad. Prácticamente cada semana hay algo nuevo. Entonces, mucha lectura, mucho tratar de entender y arroparme con herramientas de IA, como tú decías antes, para saberla comunicar bien. Que uno lo sepa no sirve de nada si no eres capaz de que tus clientes entiendan el por qué, el momento, es el qué es y qué tipo de respuestas ofrece. La pregunta que todos están haciendo es “por dónde empezamos”. Tienen 200 posibles casos de uso. ¿Cuáles son los correctos? ¿Qué forma? ¿Cómo lo hago de forma segura? De nuevo, parece una tontería, pero hay un salto enorme entre hacer un piloto e inyectar una IA en realidad dentro de una aplicación. Ayudar a los clientes en ese viaje es lo que quizás está suponiendo el mayor reto.

Un proyecto que le haya llamado especialmente la atención.

El de Freepik es muy bonito, es una compañía que hacía contenido, fabricaba imágenes para bancos de imágenes y similares. Pero con las capacidades de IA generativas en el mundo creativo lo ha hecho brillante. Se han transformado en una compañía que, a través de la IA, empodera todavía más a todas las personas que tienen necesidades creativas. Nos hemos asociado con Warner y hemos cogido la película El mago de Oz, y la hemos llevado a super ultra resolución para que se proyecte en The Sfere en las Vegas. Estas capacidades creativas son espectaculares. Yo creo que este quizás es el ejemplo que más me gusta. Aquí sí que fíjate que ya no es que la IA es que les ha transformado la compañía. Y yo creo que eso le puede pasar a todas las empresas.

¿Le está pasando a Google también?

Bueno, a Google afortunadamente no. Y esto es muy franco, porque nosotros hemos necesitado la IA (y la necesidad agudiza el ingenio) desde el año 2001. Cuando tú escribías dos letras en el buscador y por IA somos capaces de sugerirte o de entenderte si escribes mal. En 2015 lanzamos los primeros procesadores de IA. Nadie hablaba de Nvidia. En youtube si te propone un segundo vídeo acorde a tus intereses, eso lo hacemos con inteligencia artificial. La IA generativa lo ha acelerado todo más, pero si no tuviéramos esas capacidades no hubiésemos sido capaces de ser hoy líderes con Gemini 2.5 en todas las categorías. Creo que es una bendición para Google el que la IA tenga este protagonismo. Creo que son magníficas noticias. A nosotros desde luego nos está permitiendo revisitar todos los productos y experiencias.

Google era conocida por ser el buscador, pero desde las IA generativas, se habla mucho de cómo están cayendo las búsquedas en Google.

Aquí me tengo que remitir a los resultados, y los números están siendo muy buenos en el buscador. Estamos viendo que la inserción que ha hecho Google de la IA con AI Overviews, mil quinientos millones de personas la han utilizado. No existe ninguna otra plataforma en el mundo que haya tenido tantos usuarios de inteligencia artificial como lo tiene el buscador.

Antes le preguntaba por un caso de uso de IA que le hubiera llamado especialmente la atención ¿Alguno que le dé miedo?

Hay que ser cautos, pero creemos mucho en esta oportunidad, pero como decimos en inglés, “bold and responsive”. Es decir, creemos en el potencial, pero lo queremos hacer de forma responsable. Tenemos principios de aplicación de la inteligencia artificial desde el año 2018, fuimos pioneros en ello, los hemos ido refinando, tenemos tecnologías de detección de contenidos falsos, que cada vez es más difícil distinguir que es real de qué ficción. Vamos a seguir trabajando en herramientas para poder ayudar a los usuarios a distinguir lo que está hecho por IA y lo que no. Es uno de los retos de la inteligencia artificial.

El otro no es que me de miedo, pero sí que tenemos que prepararnos todos, es que la IA también la están utilizando los ciberdelincuentes. El que seamos capaces de embeber IA dentro de nuestros mecanismos de ciberseguridad es absolutamente fundamental. La adquisición de Wiz (la mayor hecha por Google) de 32.000 millones de dólares busca reforzar nuestros mecanismos de seguridad multicloud, de tal forma que, tengas el tipo de tecnología que tengas, puedas desplegar la IA correctamente. Esos son los dos temas. Uno, distinguir la realidad de lo que es la IA, y el otro, la ciberseguridad.

A nivel técnico se embebe algún tipo de código cuando algo está generado por inteligencia artificial para que se sepa...

Exacto. Hay una tecnología que se llama SynthID, o ID sintética, que es una marca de agua invisible que metemos dentro de, primero en las imágenes, y ahora también en los textos y vídeos. El reto es que tiene que ser una adopción de la industria. Que lo haga solo Google con el contenido generado con nuestras herramientas será significativo, pero tenemos que conseguir que los estándares permitan que se identifique, independientemente de con el tipo de herramienta que se genere.

¿Tiene previsto Google hacer algún tipo de adquisición en IA?

No lo sé, sería completa especulación. Lo que sí te puedo decir es que las capacidades de Google son muy buenas, estamos sacando modelos en todas las modalidades, somos la única empresa capaz de hacer modelos de texto de voz de imagen, de música, de vídeo... Tenemos modelos open source y modelos propietarios, modelos muy potentes, modelos rápidos y eficientes… Tenemos un buen portfolio y trabajamos con otras compañías. Gracias a las capacidades que tenemos, no creo que tengamos ninguna necesidad en ese sentido.