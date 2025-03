De los libros se sabe cómo se empiezan, pero no cómo van a irse elaborando hasta llegar al final. Será preciso revisar el texto hasta una enésima vez, para dejar que los nuevos pensamientos vayan madurando, en un proyecto de esbozo primero y de confirmación no definitiva a lo largo de la fase escritural.

Claro es que eso sucede con las obras en que se pretende esclarecer ideas intuidas que se piensa podrán fijarse con una cierta firmeza, a fin de organizar la cosa de manera operativa. Precisamente por estar buscando una salida a los pensamientos que todavía oscilan en la mente; inseguros por un tiempo más o menos largo, incluso después de poner esas pensadas por escrito.

Podrán Vds. decir que soy muy pesimista sobre cómo hacer de la colección de ideas, encajándolas unas con otras, algo que sea real y de interés de una fase de la vida. No lejos de aquella “última vuelta del camino”, como dijo Baroja de sus prolijas Memorias.

Naturalmente, tengo la Estructura Económica de España casi como el libro de mi vida. Después pensé que otra obra mía, Mas que unas Memorias, sería el libro de las aventuras que he podido correr en mi existencia, con mayor o menor intensidad. Pero me falta aún lo que sería una especie de esfuerzo final. No de un testamento vitalista, como me ha dicho un apreciado colega, ni cosa parecida, sino una valoración de un conjunto de los episodios que acabaron siendo realizados o perdidos. Todo ello con una visión de elan bergsoniano, que tal vez será muestra de la creatividad juvenil que no queremos perder en la senectud.

Les contaré cómo sigue la cosa, y gracias por leer lo anterior; desahogos de un día de lluvia con cielo plomizo, en un invierno que va a prolongarse.